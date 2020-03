Federica Pellegrini e Filippo Magnini, la verità sull’addio: “Mi ha messo paura il suo…”

Federica Pellegrini dice la sua sul rinvio delle Olimpiadi

Dopo il rinvio delle Olimpiadi 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus, i giornalisti di sport hanno raggiunto Federica Pellegrini par avere una sua opinione. La giurata di Italia’s Got Talent ha detto che stringerà i denti e farà di tutto per partecipare per la quinta volta alla competizione internazionale.

La nuotatrice per tempo è stata al centro del gossip per la sua relazione sentimentale col collega Filippo Magnini. I due formavano una bellissima coppia ma poi magicamente il loro amore finì e i due divisero le loro strade. Per quale motivo? A svelarlo era stata la stessa Federica nel corso di una sua ospitata a L’Intervista di Maurizio Costanzo.

Le ragioni della separazione con Filippo Magnini

Tra gli amori che ha avuto nella sua giovane vita, di certo uno dei più importanti è stato Filippo Magnini. Con il nuotatore Federica Pellegrini è giunta quasi al grande passo, ovvero il matrimonio. Ma prima del sì, i due professionisti entrarono in una profonda crisi fino a separarsi. I due sono stati insieme sei anni, condividendo qualsiasi cosa, anche la casa. La loro storia è naufragata nell’estate del 2017.

“La decisione è stata presa due o tre mesi fa ma la crisi è iniziata molto prima. Non è stato facile. Non ho paura di dire che è stata una decisione che, purtroppo, ho preso io”, aveva dichiarato la giudice del talent show di Sky. In poche parole si sono lasciati perché lei aveva paura dell’eternità. In pratica la Pellegrini non si sentiva pronta di fare le cose sul serio perché ancora doveva realizzare i suoi sogni e raggiungere dei determinati obbiettivi.

Il rapporto con il suo ex e la storia con Luca Marin

Per fortuna oggi i rapporti con Filippo Magnini i sono buoni, infatti si vedono spesso per questioni di gare. Prima di lui, nella vita di Federica Pellegrini c’è stato un altro nuotatore, ovvero Luca Marin. Con quest’ultimo è durato tre anni e mezzo.

“Ci siamo messi insieme a febbraio 2008, avevo 19 anni. Ora nuotiamo per la stessa squadra e i rapporti sono buoni, ma ci sono voluti anni: penso di averlo fatto soffrire un bel po’, e non lo meritava”, aveva detto la giurata di Itali’s Got Talent. L’addio con il collega è avvenuto proprio quando lei ha incontrato Filippo Magnini in Cina. In quel periodo i giornali di gossip parlavano di un possibile triangolo amoroso.