Un posto al sole, spoiler 26 marzo 2020: Viola non vuole abbandonare Eugenio

Proseguono senza sosta le puntate di Un posto al sole che torneranno con un nuovissimo ed imperdibile appuntamento giovedì 26 marzo. Stando agli spoiler, si parlerà in primis di Eugenio e Viola.

Il Magistrato Nicotera giungerà ad un punto di svolta con le sue indagini. Anche Marina sarà colta da una improvvisa ispirazione che potrebbe aiutare Fabrizio ad uscire fuori dai guai. Infine, a UPAS, si parlerà anche di Serena e Filippo i quali si mostreranno sempre più in disaccordo sulla questione della babysitter per la loro figlia.

Anticipazioni Un posto al sole: brutte notizie per Fabrizio

L’assistente di Sebastiano purtroppo non darà degli ottimi riscontri e l’avvocato Aldo Leone non avrà delle buone notizie da riferire a Marina. Quest’ultima si mostrerà determinata ad andare fino in fondo nella vicenda incresciosa e non si arrenderà. La Giordano, poco dopo, avrà un bel colpo di genio e la sua intuizione potrebbe portare a degli ottimi risultati.

Per Filippo e Serena la situazione post separazione non sarà affatto migliore dato che tra i due ex coniugi calerà un velo di freddezza. Entrambi sono distanti inoltre non sembreranno giungere ad un punto d’incontro sulla scelta della babysitter per la piccola Irene.

Intanto a Palazzo Palladini una coppia avrà modo di ripianare la loro crisi: Viola e Eugenio. Dopo aver a lungo litigato per il mestiere pericoloso di lui, la Bruni finalmente ha scoperto il segreto del marito. Preoccupata per l’incolumità della famiglia e del Magistrato Eugenio, Viola deciderà comunque di restare accanto al suo sposo e di non abbandonarlo in questo difficile momento. Di punto in bianco, le indagini sul clan Tregara avranno una svolta inaspettata e i fari si accenderanno su un membro della pericolosa famiglia malavitosa.

Spoiler Un posto al sole: Serena lascerà Napoli con Leonardo?

Nelle prossime puntate, le trame di Un posto al sole si aggroviglieranno ancora di più. Marina si ritroverà in serio pericolo di vita dato che forse scoprirà il vero responsabile dell’omicidio di Sebastiano. Roberto Ferri dovrà fare la corsa contro il tempo per salvare colei che, sia nel bene che nel male, gli è stata sempre accanto.

Serena riceverà una proposta choc da parte di Leonardo e che potrebbe spingerla a lasciare Napoli. Nel dettaglio, l’uomo le chiederà di seguirlo in Sicilia per lavoro!