‘Avete rotto i c**glioni…’: Kiko Nalli sbotta sui social (VIDEO)

Anche Kiko Nalli vista l’emergenza coronavirus è costretto a restare in casa. Il noto parrucchiere di Roma pochi giorni fa si è lasciato andare ad un lungo sfogo attraverso i social.

L’ex marito di Tina Cipollari ha perso completamente il controllo è si è scagliato contro chi ancora oggi non rispetta le regole imposte dal Governo. Fin dall’inizio dell’epidemia, il Presidente Conte e tutti ha obbligato tutti a restare a casa e ad uscire solo in caso di necessità. Come tutti sappiamo ciò non accade e anche Kikò ha voluto lanciare il proprio messaggio.

Kiko Nalli lancia un messaggio a chi non rispetta le regole

Attraverso una diretta Instagram, Kiko Nalli ha espresso il proprio pensiero su ciò che sta accadendo in Italia. Una situazione al quanto surreale per tutti e che nessuno si sarebbe mai aspettato. L’emergenza coronavirus è diventata nel nostro paese un problema serio e delicato ma molte persone ancora non l’hanno capito. Stando alle sue parole, il noto parrucchiere è sembrato abbastanza arrabbiato e con parole molto dure ha sbottato.

Senza utilizzare il suo linguaggio, l’ex marito di Tina Cipollari ha definito ‘deficienti’ tutti coloro che ancora oggi escono di casa senza un motivo urgente e valido. In tanti, infatti, con la scusa di portare a fare i bisogni il proprio cane esce più di una volta, lo stesso vale anche per chi esagera con la spesa. (Continua dopo il post)

L’addio con l’opinionista di Uomini e Donne

Kiko Nalli è noto sopratutto per essere l’ex marito di Tina Cipollari. I due ormai sono separati da 2 anni, ma sono stati insieme per ben 15 anni. Un matrimonio sereno che ha portato alla nascita di tre figli, ma che come spesso capita è finito. Gli appassionati dell’opinionista spesso si sono chiesti come mai si sono lasciati e il motivo lo ha rivelo lo stesso parrucchiere in TV.

Kiko ha spiegato che prima è finita la passione e poi purtroppo anche l’amore. Entrambi si sono resi conto che le cose erano diverse per entrambi e hanno deciso di lasciarsi. Oggi continuano ad essere in buon rapporti non solo per l’amore che li ha uniti in passato ma sopratutto per quello dei loro bambini.