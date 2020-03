Giulia De Lellis e Andrea Damante di nuovo insieme, arriva la frecciatina di Iannone:”I festini si fanno altrove”

Nella giornata di ieri il giornalista Gabriele Parpiglia ha lanciato una bomba per quanto riguarda Giulia De Lellis e Andrea Damante. I due, secondo quanto rivelato dal giornalista durante una diretta instagram, sarebbero tornati insieme.

Parpiglia, mentre scherzava con il duo radiofonico di Andrea e Michele, ha detto di invidiare Daniele Toretto in quarantena con Diletta Leotta, Stefano De Martino con Belen Rodriguez e Andrea Damante in quarantena a Pomezia con Giulia De Lellis.

La domanda è arrivata immediata “quindi sono tornati insieme?” Parpiglia ha risposto con un “Pare, si, boh, si”. Qualche ora fa non si è fatta attendere la frecciatina di Iannone, non si tratta di Andrea ex fidanzato di Giulia De Lellis ma del fratello Angelo. Il ragazzo con una instagram stories ha messo a tacere eventuali voci di presunti tradimenti che avrebbero avuto come protagonista il pilota.

La fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone

Quella Andrea Iannone e Giulia De Lellis è stata senza ombra di dubbio una delle storie più chiacchierate degli ultimi mesi. Secondo quanto riportato dai settimanali specializzati a fare il primo passo sarebbe stato lui a poche settimane dalla fine della storia con Belen Rodriguez. Il pilota ha cominciato a corteggiare la bella influencer.

La svolta ci sarebbe stata durante la gara dello scorso GP del Mugello, della quale Andrea Iannone sarebbe stato grande protagonista, non tanto per il risultato sportivo ma per aver ospitato Giulia De Lellis e il fratello nel paddock. I due, dopo essere stati a Roma per alcuni impegni lavorativi di lei che doveva concludere le riprese della fiction witty della quale è stata protagonista, sono volati a Lugano per passare qualche giorno di relax.

I pilota vive ormai da diversi anni nella città Svizzera che l’ha adottato e da quel momento non si sono più separati. Qualche settimana fa, però, molti utenti dei social hanno notato l’assenza di qualsiasi “movimento” con la mancanza di foto o video. Pian piano i sospetti sono diventate certezze e la conclusione del loro rapporto è diventato praticamente certo.

Le accuse di Iannone

Come detto in precedenza, Angelo Iannone, fratello di Andrea ex fidanzato di Giulia De Lellis, ha postato una instagram stories che è sembrata far riferimento proprio all’influencer. Nella messaggio postato sui social il ragazzo ha scritto che lui e la sua famiglia sono insieme da circa un mese senza fare feste o cose di questo genere.

Il fratello di Andrea Iannone ha smentito, seppur indirettamente, qualsiasi voce su un presunto tradimento del pilota all’ex fidanzata. Il ragazzo, anzi, ha rilanciato ribadendo che i festini si fanno altrove in silenzio e verranno fuori al momento giusto. Per molti questa frase è sembrata riferirsi proprio alla notizia della quarantena passata insieme da Giulia De Lellis e Andrea Damante.