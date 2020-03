Messa in diretta video con effetti scherzosi: il prete dimentica di disattivarli (VIDEO)

La messa in diretta video con effetti scherzosi. È questa la news più cliccata del momento e che strappa un sorriso in un clima tanto teso e preoccupante come quello che stiamo vivendo. Una gag non prevista, ma su cui ha minimizzato il parroco stesso. L’aneddoto si è verificato in Italia precisamente in provincia di Salerno, ma la notizia ha fatto in breve tempo scalpore anche oltreoceano.

Messa in diretta video con effetti scherzosi: un servizio allegro e bizzarro non previsto

Il prete italiano aveva deciso di utilizzare i social, e più precisamente Facebook per stare vicino ai fedeli. Non avrebbe mai immaginato che il suo video diventasse virale: una vera e propria messa in diretta video con effetti scherzosi, che il parroco aveva accidentalmente lasciato attivi. Ha dunque predicato con questi filtri AR della piattaforma, attivi, e apparendo lui stesso in vari travestimenti da cartone animato.

Paolo Longo, parroco della Chiesa di San Pietro e San Benedetto di Polla in provincia di Salerno, voleva solo che la sua comunità non si sentisse sola. Voleva portare nelle case di Polla la parola del Signore. E invece ha portato tanti e tanti sorrisi tra le altre cose.

Il video subito virale sul web

Quando Don Paolo si è accorto della cosa ormai era troppo tardi. E infatti, il video di Longo ci ha messo davvero poco a diventare virale non solo nel nostro paese ma anche nel resto del mondo. Una gag venuta fuori per caso. Il parroco, durante la messa in diretta, appariva adornato e decorato con accessori animati tra cui un casco fantascientifico, manubri sollevabili, un cappello e occhiali da sole. Ha dato insomma un buon motivo al mondo di scoppiare in una grossa risata.

Il prete non si è certo offeso per quanto accaduto. Anzi pare abbia un senso dell’umorismo molto forte (forse da buon partenopeo). E così sempre attraverso i social, ha commentato la sua brutta figura dicendo che ” in un contesto difficile come quello che stiamo vivendo, forse una risata è più che necessaria”. Se dunque a qualcuno sembra una brutta figura, a molti il video è sembrato carino ed umoristico.