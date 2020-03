Fabio Testi con il fiato sospeso: “Un palliativo al dolore”

Fabio Testi confessa le difficoltà affrontate dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 4

L’avventura al Grande Fratello Vip 4 è terminata da una settimana circa per Fabio Testi, eliminato dal pubblico nel televoto con Adriana Volpe e Antonella Elia. Preghiere esaudite, visto che l’attore aveva implorato i fan del reality di farlo uscire, allarmato per i figli. Tuttavia, oggi, ritrovata la libertà, l’ormai ex gieffino spiega che è stato difficile prendere in mano il quotidiano.

I terribili aggiornamenti sul Coronavirus, portati a conoscenza del conduttore Alfonso Signorini ai concorrenti in gara, aveva profuso agitazione in Fabio Testi. Da buon padre di famiglia giorno e notte ai propri cari, tanto da spingerlo ad ammettere esplicitamente di non reggere più la convivenza nella Casa di Cinecittà.

Palliativo al dolore

Interpellato dal magazine Chi, il veneto affida alle sue pagine uno sfogo. Pur consapevole, ha subito il colpo. La gioia di uscire e di aver fatto un percorso è davvero poca cosa. Una volta confidato lo stato d’animo, Fabio Testi entra nello specifico sulla situazione attuale. Nelle parole tutti i telespettatori sapranno immedesimarsi. Testi parla due o tre volte al giorno coi figli.

Bene, ma non benissimo: è palliativo al dolore e allo strazio passato. Il compito di noi italiani, ma anche dei cittadini del mondo è di stare uniti, farsi forza l’uno con l’altro. Nel programma di Canale 5 ha acquisito un ruolo di patriarca, di guida, alla quale i coinquilini potevano esprimere i dubbi, le fragilità e le insicurezze.

Sull’esperienza l’attore ha sottolineato di aver cercato di non recitare, di non mettere in campo la sua esperienza d’attore. Si è preso un break dai ruoli TV per offrire una parte di Fabio Testi com’è nella sua naturalezza. Tra le righe invia una frecciatina ad Antonio Zequila? Il collega, ex artista di Centovetrine, ha subito diverse critiche perché considerato poco sincero davanti alle telecamere.

Fabio Testi: il non bacio a Paola Di Benedetto

Dopodiché il concorrente eliminato della quarta edizione del Grande Fratello Vip ha concesso un gossip su Paola Di Benedetto. Superata l’impasse iniziale, alimentata dal gap generazionale, i due hanno costruito uno splendido rapporto nonno-nipote.

Oltre a toccare argomenti profondi, Fabio ha commentato il bacio che avrebbe voluto dare a Madre Natura. Se non era casto – chiosa – era un bacio onesto, un istinto, un’abitudine. Sarà altrettanto di larghe vedute Federico Rossi? Il cantante, lo ricordiamo, è fidanzato con Paola da anni.