Emma Marrone e Fabio Borriello, la verità sul loro addio: ‘ne ha approfittato per…’

Emma Marrone è di sicuro una delle cantanti più apprezzate nel mondo della musica italiana. Spesso però è stata al centro del gossip per via delle sue storie d’amore. La giovane ex allieva di Amici ha sempre reagito con classe alla fine delle relazioni, tenendo per sé il proprio privato. Tutti la ricordiamo per la bellissima relazione nata tra i banchi di scuola a Canale 5 con Stefano de Martino.

Un amore bello che ha fatto sognare milioni di fan ma che purtroppo è finito nel ‘peggiore’ dei modi. Secondo lacune indiscrezioni, pare ci sia stato lo zampino della Belen ma ad oggi non è mai stato confermato il pettegolezzo. Dopo il ballerino napoletano, l’artista ha avuto un’altra importante storia con Fabio Borriello. E proprio su quest’ultimo ha rivelato il vero motivo del loro addio.

Emma Marrone non ha perdonato Fabio Borriello

Cosa è successo realmente tra Emma Marrone e Fabio Borriello? Beh a rivelare alcuni retroscena inediti sulla loro relazione è stata la stessa cantante un po di tempo fa. In un’intervista rilasciata a Chi, la giovane salentina ha dichiarato che Borriello si è approfittato più volte della sua bontà.

Spesso gli ha perdonato degli errori e nonostante è sempre disposta a concedere una seconda possibilità il calciatore ha esagerato. E' passato del tempo dalla fine di questa storia e oggi la cantante salentina è una delle artiste italiane più amate nel mondo dello spettacolo.

La forza della cantante

Sono trascorsi molti anni da quando Emma Marrone e Fabio Borriello si sono detti addio. Oggi la cantante salentina pare sia single, almeno così ha dichiarato in una delle sue ultime interviste.

Pochi mesi fa, come tutti sapiamo l’artista ha subito una delicata operazione al seno lasciando con il fiato sospeso i suoi fan. Con un annuncio attraverso i social, la giovane salentina ha fatto sapere che il brutto male era tornato e doveva per forza fermarsi, stoppando il tour. Ora, per fortuna il peggio è passato e tutto è tornato come prima.