Valeria Marini, eliminazione pilotata? “Me lo hanno segnalato”

Valeria Marini bocca il telefoto che l’ha estromessa dal Grande Fratello Vip 4

Durante la puntata del Grande Fratello trasmessa su Canale 5 settimana scorsa è uscita Valeria Marini, una delle concorrenti dalla personalità più marcata di questa edizione. Entrata a reality in corso, la diva stellare ha immediatamente finito per litigare con Antonella Elia.

Problemi nella votazione

Pur durata appena 22 giorni la sua permanenza nella Casa di Cinecittà, Valeria Marini ha seminato scompiglio. Quella conclusa è la sua seconda partecipazione in quattro anni al programma della rete ammiraglia. Contattata dal magazine Chi, la showgirl ha sferrato un attacco al Grande Fratello Vip.

Tanti follower le hanno segnalato che nel corso del televoto lampo si sono verificati parecchi problemi nel responso dei telespettatori. L’unica testimonianza giunta via social è proprio la difficoltà provata a votare. Effettivamente, sulla pagina social sono diversi i commenti del pubblico sui disagi riscontrati.

Oltre a prendersela con il GF Vip 2020 e il meccanismo del televoto, l’ex compagna del produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori ha messo nel mirino Antonella Elia. Valeria Marini ha spiegato che nell’esperienza appena vissuta le è mancata la serenità, costantemente bersagliata prima di varcare la celeberrima porta rossa e gli sviluppi sono evidenti.

Ha tentato in ogni modo di raggiungere una tregua, ma il risultato è stato a dir poco fallimentare. La rivale, ancora in gioco al GF e protagonista anche di uno scontro fisico con Fernanda Lessa e Antonio Zequila, non ha fatto altro che cercare qualsiasi pretesto affinché i fan la escludessero dal GF Vip 2020.

L’ha denigrata e ha continuato a gettarle fango addosso, rendendo impossibile la sua permanenza all’interno del GF. E – ha aggiunto – non ha applicato la strategia esclusivamente con lei, bensì con tutte le personalità forti della Casa. Conclusa la parentesi televisiva, Valeriona torna alla vita quotidiana, costellata dal fidanzato Gianluigi Martino, il quale nelle ultime ore ha parlato di nozze e figli. Lei sarà d’accordo?

Valeria Marini: il candidato alla vittoria

La proclamazione del vincitore del Grande Fratello Vip 4 avverrà mercoledì 8 aprile. Dopo Alessia Macari, Daniele Bossari e Walter Nudo chi salirà sul trono? La Marini crede meriti Paolo Ciavarro. A detta la capitolina il fidanzato di Clizia Incorvaia è un ragazzo d’oro.

Secondo nella lista delle preferenze Aristide Malnati, Licia Nunez e Andrea Denver. Il figlio di Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro gode delle sue simpatie, probabile dunque che dopo questo endorsement i sostenitori della Marini lo appoggeranno.