Grande Fratello Vip, Paola Di Benedetto contro Fernanda Lessa: “Un bruttissimo esempio”

Paola Di Benedetto è stata una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Grazie al suo sorriso, al suo buonumore e al suo carattere si è fatta conoscere, apprezzare e amare dai coinquilini e dal pubblico da casa.

E’ stata capace di mettersi in gioco con tutta sé stessa, mostrando pregi e difetti. Nelle ultime ore, però, anche la fidanzata di Federico Rossi sta accusando le difficoltà legate al lungo percorso nella casa. Le notizie che arrivano dall’esterno rendono ancora più nervosi i concorrenti che vorrebbero avere aggiornamenti sui familiari.

Questo provoca un clima di tensione che genera spesso discussioni e battibecchi. L’ultimo in ordine di tempo ha visto come protagoniste proprio Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa. L’ex madre natura ha cercato di spiegare alla modella che i biscotti senza glutine erano per Antonella Elia. La bella brasiliana, però, non ha voluto sentire ragioni e le due hanno finito per avere una discussione abbastanza forte.

Il viaggio di Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip

Paola Di Benedetto si è messa in luce in questa prima parte del Grande Fratello per essere stata vicina alle donne nei momenti di maggiore difficoltà. Ha supportato Elisa De Panicis quando si è scontrata con Andrea Denver, Fernanda Lessa in alcuni momenti di crisi e ha spinto Clizia Incorvaia verso Paolo Ciavarro.

Ha avuto anche la possibilità di vedere, seppur solo tramite un messaggio, il fidanzato Federico Rossi che una volta di più gli ha confermato la forza del sentimento. In questo momento molto complicato, anche Paola Di Benedetto ha voluto esprimere la sua opinione. Si è detta sconvolta per quanto sta succedendo. Un qualcosa che sembra impossibile.

In questa circostanza, come è accaduto anche agli altri concorrenti ha avuto la possibilità di parlare con i suoi affetti. Ha svelato di aver sentito i suoi genitori e il fidanzato e che fortunatamente tutti stanno bene. Un’emozione unica dopo oltre due mesi passati chiusa nella casa, alla quale sono seguite lacrime di gioia.

Lo scontro tra Paola Di Benedetto e Fernanda Lessa

Paola Di Benedetto si è recata con Sara nella zona beauty. Le ragazze hanno cominciato a parlare del comportamento di Fernanda Lessa per quanto concerne i biscotti senza glutine. Secondo quest’ultima sono di tutti poichè comprati con i soldi del gruppo, per l’ex madre natura, invece, sono per Antonella Elia l’unica celiaca della casa.

Paola Di Benedetto durante il suo sfogo ha sottolineato che quello che stanno dando in questo caso è un pessimo esempio. Una volta raggiunta da Fernanda Lessa chiarisce che lei si dissocia completamente da questo tipo di comportamento, chiedendo che venga messo fine ai dispetti reciproci. La modella brasiliana, però, non si smuove di un passo e rimane sulla sua posizione, rivendicando il diritto di tutti di mangiare quei biscotti.