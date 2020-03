Soleil Sorge, crisi di nervi dopo Pechino Express 8: “Impazzita”

Soleil Sorge, pazienza agli sgoccioli: la concorrente eliminata di Pechino Express 8 nota un segnale tecnico

Ad oggi Soleil Sorge, come forse già saprete, non si trova in Italia. Difatti il noto volto di Uomini e Donne di Maria De Filippi sta trascorrendo il periodo di quarantena nella favolosa Santa Domingo con il padre. Pertanto martedì 24 aprile ha seguito l’ultima puntata di Pechino Express – Le stagioni dell’Oriente in streaming su Rai Play.

Purtroppo nel momento della sua eliminazione dal reality di Rai Due, presentato da Costantino Vitagliano, la connessione è saltata. Di conseguenza, Soleil Sorge si è immediatamente precipitata sulla sua pagina personale Instagram.

Crisi di nervi

Se non avesse già saputo il finale sarebbe letteralmente impazzita, ammette genuinamente. Questa è per lei è una doppia mazzata. Se non fosse già a conoscenza dell’epilogo avrebbe sclerato. Comunque siano andate le cose ha riso beatamente, prendendo l’inconveniente con filosofia.

Soleil Sorge ha, inoltre, deciso di esprimere un’opinione personale sull’esperienza a Pechino Express 8. Il gioco finisce qui, tuttavia sente di approvare appieno la scelta di parteciparvi. Successivamente la bella ex naufraga de L’Isola dei Famosi e fidanzata di Jeremias Rodriguez ha sottolineato il proprio modo di approcciare le sfide: resta “naturalmente” una persona positiva.

Tanto che, pur reduce da una accesa discussione con la madre Wendy per quasi tutta l’episodio, ha svelato agli ammiratori di essere ugualmente felice e appagata del suo operato nel programma condotto da Costantino Della Gherardesca.

Serve a poco girarci intorno, suonerebbe solamente ipocrita negare che la coppia Mamma e Figlia di Pechino Express 2020, Soleil e Wendy Kay, abbia avuto più di qualche confronto in questa rocambolesca spedizione. Forse le due donne potrebbero non aver retto il grandissimo stress della gara. Ciononostante hanno fatto sempre pace, del resto sono mamma e figlia!

Soleil Sorge: gli insegnamenti preziosi della madre

Lasciata andare in onda l’eliminazione dal reality game del secondo game della tv di Stato la Sorge, direttamente sul suo profilo Instagram, ha reso merito alla madre Wendy per averle insegnato valori davvero preziosi. Il rapporto puro, forte e incondizionato veicolato dal genitore è ossigeno, essenza pura nella vita.

E – spiega – non bisogna mai smettere di cercarlo, ma soprattutto di crederci. Dotate ambedue di un carattere ostinato e resiliente, il mancato accesso alla tappa conclusiva non toglie un fatto: quanto siano state brave a coalizzarsi, a superare le numerose complicazioni di un simile viaggio.