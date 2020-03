Giulia De Lellis, ritorno con Damante: frecciata dal fratello di Iannone

Giulia De Lellis e Andrea Damante tornano insieme: il fratello dell’ex Andrea Iannone lancia una frecciatina

Ad avvenuta rottura con il pilota di MotoGP Andrea Iannone, ha scaldato gli animi il clamoroso ritorno fra Giulia De Lellis e Andrea Damante. Sembrava impossibile vederli nuovamente fare coppia e invece, si sa, le vie del Signore sono infinite.

Quelle vie che hanno voluto la vulcanologa dare una seconda chance al dj veronese, nonostante i tradimenti subiti in passato, raccontati nel libro best seller Le Corna Stanno Bene Su Tutto – Ma Io Stavo Meglio Senza! Galeotto fu per loro la partecipazione a Uomini e Donne di Maria De Filippi. Nel dating show lui sedeva sul trono, lei lo corteggiava, scelta tra le varie pretendenti.

Tradimenti dimenticati

Da lì in avanti vigeva la percezione di un idillio, più forte di qualsiasi momento no. E invece, come un fulmine a ciel sereno, Giulia De Lellis lasciò la dolce metà, salvo poi fornire spiegazioni nella fatica letteraria, accolta oltre ogni più rosea aspettativa dal pubblico.

Nella giornata di martedì 24 marzo Gabriele Parpiglia, noto giornalista specializzato sulla cronaca mondana, ha confermato gli insistenti pettegolezzi: i Damellis sono di nuovo una coppia. I rumor e gli indizi già circolavano da qualche giorno, ad esempio le voci sulla quarantena passata insieme. Alcune segnalazioni hanno lasciato presagire che Damante stesse trascorrendo il periodo di isolamento in casa di Giulia De Lellis.

La notizia è risultata vera e, conseguentemente, il web è esploso. Non soltanto gli utenti, ma anche una persona molto vicina all’ex della capitolina, Angelo Iannone. Il ragazzo, fratello del centauro, ha lanciato attraverso una storia su Instagram una frecciatina nemmeno troppo velata verso Giulia.

Il messaggio è indirizzato a tutte queste “pseudo persone”, se è possibile chiamarle così, intente a fare qualcosa ben poco chiaro. Da giorni. Sono consapevoli che sono una famiglia da un mese senza festini e nulla.

Giulia De Lellis: una “pseudo persona”

Per lui i festini vanno organizzati altrove in silenzio. E tirati fuori a tempo debito. I festini a cui fa riferimento sono senza dubbio legati alla soffiata sui presunti tradimenti del motociclista, arrivato a pianificare party in casa.

A buon intenditore poche parole, ha concluso Angelo Iannone, apparso pungente su Giuliona e Damante. La rottura tra l’influencer e lo sportivo risale solamente ad un paio di settimane fa. Intanto nessuno dei due ha commentato la news delle ultime ore.