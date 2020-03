Tempesta D’Amore anticipazioni 26 marzo 2020: Denise e Joshua in pericolo mortale

Le anticipazioni di Tempesta D’Amore vi catapultano in una vera e propria voragine di colpi di scena. Annabelle è sempre più determinata a finire il suo piano omicida. Denise non ha proprio idea di essere in pericolo mortale! Henry fa una scoperta su sua madre e si dispera. In primo piano, la trama della puntata della popolare soap bavarese in onda giovedì 26 marzo su Rete 4.

Anticipazioni Tempesta D’Amore: Henry disperato

La puntata della 15esima stagione di Tempesta D’Amore vi tiene con il fiato sul collo! Dopo l’incontro con Werner, Annabelle studia un piano losco ai danni di Denise. Valentina, dopo essersi sfogata con Christoph, si gode dei bellissimi momenti con il fidanzato Fabien.

Nel frattempo, Denise informa il padre che lei e Joshua hanno deciso di sposarsi e di andare a Parigi insieme. Christoph rimane spiazzato da questa notizia e, a malincuore, decide di lasciarla volare libera dietro i suoi sogni.

La madre di Henry si reca alla mostra Achleitner e Jessica spera di fare un’ottima impressione. Ma Marianne non è affatto entusiasta all’idea che la fidanzata di suo figlio lavori come estetista. Con orrore di Henry, la signora decide di prolungare il suo soggiorno a Bichlheim.

Il piano omicida di Annabelle

Le anticipazioni della puntata di Tempesta D’Amore in onda giovedì 26 marzo annunciano che Marianne decide di restare ancora un po’ a Bichlheim. Questa notizia manda in panico il figlio Henry, il quale va a sfogarsi con la fidanzata Jessica. Con grande sorpresa, Werner vede Marianne e i due si scambiano qualche parola come vecchi amici.

Nel frattempo, Jessica chiede a Natascha qualche consiglio per fare colpo sulla madre di Henry. Christoph è irritato dal buon umore di Werner e chiede a Linda di indagare a fondo, ma non riceve le informazioni desiderate. Infatti, il piano va in fumo! È notte, Annabelle s’intrufola nell’appartamento di Denise.

Quest’ultima è in compagnia di Joshua ma entrambi non sanno che la perfida Sullivan si è nascosta dietro al divano dove si sono seduti. Presi dalla passione, i due lasciano il soggiorno e si dirigono nella camera da letto. A questo punto, Annabelle si toglie la parrucca e aspetta il momento giusto per mettere in atto il suo piano omicida!