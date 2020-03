“Insieme da anni”: Alberto Matano innamorato, chi è la fidanzata misteriosa del conduttore de La vita in diretta?

Alberto Matano da giornalista del Tg1 a conduttore de La vita in diretta

Dallo scorso settembre Alberto Matano è stato chiamato dai vertici di Viale Mazzini a condurre La vita in diretta insieme a Lorella Cuccarini. Ricordiamo che il giornalista romano la scorsa estate ha detto addio al Tg1 per affrontare questa sua nuova avventura sul piccolo schermo.

Ma se di lui sappiamo praticamente tutto sulla sua vita professionale non è lo stesso dal punto di vista sentimentale. La cosa certa, almeno stando quello che dice lui, che Marano è innamorato di una donna. Chi è la sua fidanzata?

Chi è la fidanzata dell’ex volto del Tg1?

Qualche mese fa Alberto Matano ha rotto il silenzio parlando di uno dei gossip che lo riguardano da molto vicino. L’ex mezzo Busto del Tg1 è attuale conduttore de La vita in diretta ha deciso di parlare della sua vita privata, anche se tiene molto alla sua privacy.

A quanto pare nella sua vita è presente una donna che da qualche anno è stata in grado di fargli battere il cuore. Ma di chi si tratta? Purtroppo della sua fidanzata non si sa praticamente nulla. Nessuna informazione sull’identità della donna è sui social network e altrove altrove non si trova una foto insieme. Per quale ragione?

Le parole del giornalista Alberto Matano sulla donna che ama

Eppure lo stesso Alberto Matano, qualche tempo fa ospite del programma festivo condotto da Mara Venier, Domenica In, stranamente aveva svelato qualche dichiarazione in più sulla persona che ama. Precedentemente ne aveva parlato con un giornalista del magazine di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini.

“Non amo parlare della mia vita privata.Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante”, diceva il collega di Lorella Cuccarini a La vita in diretta. Al momento, però, il professionista Rai ha solo parlato di lei ma non ha mai mostrato una foto in sua compagnia. Mistero.