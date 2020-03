Raimondo Todaro: “Matrimonio finito con Francesca Tocca”

Raimondo Todaro e Francesco Tocca avrebbero posto fine al loro matrimonio: il terzo incomodo è Valentin

Da qualche giorno sono al centro del gossip italiano Raimondo Todaro e la moglie Francesco Tocca. I due, sposati da diversi anni, sono volti molto conosciuti e amati dai telespettatori, per la lunga militanza negli show Ballando con le Stelle e Amici, tuttavia un incidente di percorso sembra aver turbato il loro idillio.

Difatti secondo i pettegolezzi, affrontata una lunga crisi, si sarebbero lasciati. Inoltre delle voci vogliono che, stando a una indiscrezione lanciata dalla rivista Chi, la Tocca sarebbe entrata in dolce affinità con Valentin Alexandru Dumitru, uno degli allievi della diciannovesima edizione del talent show di Maria De Filippi.

Storia al capolinea

Sulle pagine dell’ultimo numero il settimanale parla di crisi tra Raimondo Todaro e la bellissima Francesca Tocca. I due stanno insieme da 13 anni. Al centro della presunta rottura l’affascinante collega Valentin, sempre della trasmissione di Queen Mary, particolarmente coinvolto nelle coreografie con la stessa Tocca.

Sebbene i rumor sul ventilato flirt vadano accertati, pare confermata la fine del matrimonio tra Francesca Tocca e Todaro. Proprio alcune fonti vicine hanno svelato al magazine Di Più dei retroscena inediti, stando cui il ballerino avrebbe già lasciato la casa dove viveva in compagnia della dolce metà.

Ormai – si racconta – hanno separato le strade ed hanno scelto di andare ad abitare in sistemazioni differenti. Verso la fine di dicembre, malgrado il tentativo di salvare le nozze pensando alla loro bambina, hanno scritto il capitolo finale. All’inizio, quantomeno da parte di Raimondo Todaro, c’era il desiderio di riaggiustare le cose ma poi ciò non è stato possibile ed ha abbandonato l’abitazione. In questo preciso frangente l’amarezza impregna il suo cuore.

Nelle scorse ore lo stesso Valentin ha pubblicato sui social una dedica per Francesca Tocca. Poche parole, su quanto sia bellissima e bravissima. A corredo un’immagine in cui lui la tiene stretta in un’esibizione.

Raimondo Todaro: lancia spezzata a favore del ‘rivale’ in amore

La sensualità dell’immagine fa supporre che i rapporti non siano confinabili alla semplice sfera lavorativa. Meglio comunque evitare di correre troppo e ascoltare la versione dei soggetti protagonisti.

Anche qualora ci sia del tenero tra Francesca e Valentin, oggi Raimondo ha almeno parzialmente la situazione. Dopo la serata di Amici nella quale Dumitru è uscito dal gioco ne ha infatti preso le difese a mezzo social, sollevandolo dalle responsabilità per gli animi agitati in studio.