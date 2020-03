Nyv replica a Rudi Zerbi, “con lui non c’è feeling…”

Nelle scorse ore gli allievi di Amici di Maria De Filippi hanno ricevuto un videomessaggio da parte dei professori con alcuni commenti sulle loro performances. Inevitabili le reazioni di ogni ragazzo che, a seconda del commento ricevuto, sono state differenti l’una dall’altra. Se Giulia, ad esempio, si è disperata per i commenti della Pettinelli, Nyv ha ricevuto un commento da parte di Rudi Zerbi al quale ha comunque reagito. Ecco come.

Le parole di Rudy Zerbi

Rudi Zerbi ha commentato le esibizioni di Nyv relative all’ultima puntata del serale e non solo. I ragazzi, infatti, continuano a provare in sala e continuano a rimanere sotto l’occhio vigile di tutti i professori. L’insegnante, infatti, si è soffermato su alcuni dei tratti artistici della ragazza che, secondo lui, avrebbero necessità di miglioramento.

In particolare, Zerbi, in riferimento a Nyv, ha affermato di riconoscere che nella ragazza si celi un talento importante. Il suo essere altalenante, però, rischierebbe di comprometterne le performances in pubblico e, in particolare, su un palco. A dover essere corretta, dunque, sarebbe l’altalenanza della ragazza che, comunque, è stata, lo ricordiamo, la prima allieva a classificarsi per il serale di Amici 19.

La replica di Nyv

Dopo aver visto il video messaggio di Rudi Zerbi ed averne ascoltato le critiche, Nyv non ha esitato ad esprimere il suo parere. La ragazza ha affermato di non essere d’accordo dal momento che lei non è altalenante e che si sente interamente nei pezzi.

“Grazie Rudi per quello che pensi riguardo la mia qualità artistica e grazie anche per quello che pensi sul mio essere altalenante”. Inizia così il commento di Nyv, in maniera marcatamente ironica. Poi prosegue “Quello che so di me stessa, in modo molto chiaro e preciso, è che se a te arriva un senso di altalenante a me, invece, arriva esserci nella canzone”.

Poi esprime il suo pensiero “Ognuno che ascolta”, dice, “a seconda le sue sensazioni, può percepire una cosa o l’altra. Molto probabilmente non ci sarà feeling tra me e Rudi o per quanto riguarda quelle che sono le sue scelte musicali”.