Uomini e Donne, una piacevole scoperta per Giovanna Abate

Piacevole scoperta per Giovanna

Purtroppo gli altri vertici della Mediaset hanno deciso di non mandare più in onda le registrazioni di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi ha sempre riscosso un enorme successo. Il pubblico ha addirittura chiesto a gran voce di riproporre i percorsi dei troni più belli, come quello di Giulia De Lellis e Rosa Perrotta.

I partecipanti del Trono Classico e Over non hanno avuto la possibilità di approfondire le rispettive frequentazioni davanti alle telecamere. Se i tronisti non possono esprimersi sui social per motivi di contratto, i corteggiatori hanno questa possibilità. Nelle ultime ore, infatti, non è passata inosservata una Instagram Story di un corteggiatore di Giovanna Abate.

‘La nostra conoscenza è in stand-by, non posso farci nulla’

La piacevole scoperta per Giovanna non è passata inosservata agli utenti social. Il tentatore Sammy Hassan, noto per la sua eleganza e indole pacata, approfittato del web per far arrivare un messaggio alla tronista. Prima ha riferito che non vuole nominare il Coronavirus perché ultimamente non si parla d’altro.

Poi ha spiegato che la figlia sta con la madre e non potrà riabbracciarla fino a quando ci sarà la pandemia. Infine ha speso belle parole per la ragazza, sottolineando di essere dispiaciuto. Nonostante sia consapevole dell’esistenza di un regolamento, vorrebbe almeno salutarla. Spera di tornare in studio per poter riprendere la loro conoscenza. Degli amici gli hanno consigliato di lasciar perdere, ma lui non ne vuole sapere.

La speranza, del resto, è sempre l’ultima a morire. Anche se non avrà risposta, le persone più vicine alla diretta interessata affermano che ha apprezzato il gesto. Sammy si è distinto da subito per la sua maturità, giustificata soprattutto dalla sua paternità. Per Giovanna non è mai stato un problema, anzi il fatto che sia padre gli dà un valore in più.

Giovanna contro Daniele

Per il momento non è arrivato nessun messaggio a Daniele Dal Moro. Quest’ultimo è stato criticato in diverse occasioni da Giovanna per il suo comportamento. Ha portato una bilancia per far pesare una corteggiatrice dalle curve morbide. Poi ha sottoposto alla faccende domestiche un’altra per capire se può essere una donna di casa. Infine ha voluto vedere come si comportano le sue pretendenti a tavola. Sicuramente l’uno non sentirà la mancanza dell’altra.