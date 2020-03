Amici 2020, ex insegnante attacca Alessandra Celentano. Ecco chi è

Ex insegnante attacca Alessandra

Nell’ultima puntata del serale di Amici 2020 Alessandra Celentano è stata al centro delle critiche. Maria De Filippi ha chiesto un consiglio a Eleonora Abbagnato su una coreografica proposta da Javier Rojas e Nicolai Gorodiski. L’etoile dell’Opera di Parigi ha detto che entrambi sono molto bravi, dunque non si può scegliere in base alla tecnica.

Subentra un giudizio personale, dunque i membri della giuria non hanno sbagliato a decretare come vincitore Nicolai. Nonostante tutto la Celentano non ha cambiato idea. Dal suo punto di vista Javier è molto più bravo e i giudici non sono capaci di apprezzarlo. Le sue convinzioni sono inamovibili, ragion per cui è intervenuto un’ex maestro del talent-show per togliersi un sassolino dalla scarpa.

‘Mi chiamava ignorante del settore, ai miei tempi non si era mai arrivati a tanto’

Un ex insegnante attacca Alessandra Celentano. Si tratta di Steve La Chance che ha detto la sua in merito allo scontro verbale con Luciano Cannito. Tutto ha avuto inizio perché lei ha inveito contro Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Christian De Sica. Non hanno fatto vincere la sfida ad Javier, il quale ha minacciato di abbandonare il programma.

La De Filippi ha voluto un parere di Cannito che ha sottolineato la mancanza di professionalità della maestra di ballo. Non dovrebbe permettersi di dare dell’incompetente alla gente, anche perché non è all’altezza di farlo. La discussione è giunta al termine quando sono state riprese le sfide tra i ragazzi.

Per Steve non è stato un momento costruttivo, non a caso ha girato canale. Quando era seduto accanto a lei non aveva mai oltrepassato il limite. Tuttavia gli ribadiva sempre di essere un ignorante del mondo della danza. Ha optato per l’indifferenza, consapevole del fatto che è inutile combattere con chi è convinto delle proprie certezze.

Verso la semifinale

A breve scopriremo chi vincerà la categoria ballo tra Javier e Nicolai. Molti sperano che vinca il primo, anche se con ogni probabilità sarà l’altro a tornare a casa con il premio. Le cantanti rimaste in gara sono Gaia, Nyv e Giulia. Quest’ultima sta avendo un momento di sconforto a causa di Anna Pettinelli che ha definito la sua voce fastidiosa. Teme di non arrivare in finale, però i fan credono che ci riuscirà a occhi chiusi.