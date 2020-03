Oroscopo Paolo Fox 26 marzo 2020: Ariete distratto, Acquario agitato

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 marzo è pronto a sindacare sul possibile andamento della giornata di metà settimana. I segni Ariete e Vergine hanno la testa altrove. I nativi del Cancro devono sfruttare questa giornata per riflettere su alcune cose importanti. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 26 marzo da Ariete a Gemelli

Ariete – In questa giornata darete di matto, e questo fino settimana potrebbe portare qualche provocazione di troppo. Attenzione alle distrazioni, perché avete la testa altrove.

Toro – Giornata particolare per le relazioni, evitate gli scontri con l’ambiente circostante. L’odierna Venere positiva spinge a costruire situazioni importanti in vista dell’estate. Inizia una fase migliore anche per chi è bloccato ma nei prossimi mesi vorrebbe ripartire.

Gemelli – Fra qualche giorno Venere entrerà nel vostro segno. Ora, per vari motivi, state rivalutando il valore di un amore e della famiglia. Nei prossimi giorni potreste ricevere un messaggio piacevole.

Previsioni di giovedì 26 marzo da Cancro a Vergine

Cancro – Sfruttate queste 48 ore per riflettere, un approfondimento interiore. Non arrabbiatevi se qualcuno vi obbliga a fare cose che non vi piacciono. In amore dovete revisionare il vostro rapporto. E in questo periodo di restrizione potete mettere in chiaro molte cose.

Leone – Siete molto forti nei vostri commenti. Questo, però, potrebbe portare qualche difficoltà nei rapporti con gli altri e anche quelli lavorativi. Se dovete chiarire un amore, fatelo nel mese di aprile.

Vergine – Sembrate avere la testa altrove. In effetti, le ultime due giornate sono state molto confuse. Anche se siete delle persone che usano la logica, questo è un periodo che spiazza chiunque. Serata ideale per risolvere i problemi di coppia.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – La famiglia ha bisogno del vostro aiuto. Più si avvicina aprile e più certe situazioni che sembravano complicate saranno risolte. Via libera a un progetto da fare con il vostro partner.

Scorpione – In queste 48 ore avrete molte cose a cui pensare. L’oroscopo di Paolo Fox vi ricorda che domenica dovete tenere la bocca chiusa, altrimenti vi troverete nel bel mezzo di una discussione infinita.

Sagittario – I soldi escono per un problema che dovrete affrontare. Venere opposta crea qualche problema anche nelle relazioni: le storie d’amore che non funzionano smetteranno di esistere.

L’oroscopo di Paolo Fox del 26 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – La cosa più importante da fare in questo momento è ritrovare la calma in amore. Voi pretendete ascolto ma spesso siete proprio voi a non ascoltare, e restate ancorati alle vostre idee. Nonostante tutto, la vostra determinazione è grande. In questo periodo dovete vedere le cose anche da un’altra prospettiva. Spesso siete troppo intransigenti nelle vostre opinioni!

Acquario – L’uomo delle stelle non esclude la possibilità che voi possiate chiudere un rapporto professionale. In questo momento dovete cercare di mantenere la calma. Anche se la serata si preannuncia interessante, voi siete troppo agitati sia in amore che sul lavoro.

Pesci – Se avete un desiderio segreto, se volete recuperare una storia, forse è il caso di fare chiarezza. Ad aprile, i rapporti complicati saranno messe alle strette. D’altronde, siete delle persone romantiche, e quando mancano coccole e comprensioni, rischiare di stare male.