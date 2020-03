Fernanda Lessa, pace definitiva con Antonella Elia (Video)

Ieri sera è andata in onda la terzultima puntata del Grande Fratello VIP. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, la chiusura è stata anticipata a mercoledì 8 aprile 2020.

Tra le protagoniste principali della serata, Antonella Elia e Fernanda Lessa hanno nuovamente dimostrato che tra loro non corre affatto buon sangue. Dopo un fiume di emozioni dovute alle loro storie, le due donne hanno fatto definitivamente pace. Un abbraccio ha suggellato la tregua dato che una delle due donne sarebbe stata eliminata di lì a breve.

Fernanda Lessa e Antonella Elia, rivali da sempre

Quello tra Fernanda Lessa e Antonella Elia è uno scontro che va avanti da mesi. Le due donne, infatti, non si sono mai realmente prese avendo diversi scontri durante questi mesi. Poche ore prima della puntata, ad esempio, la lite era scattata per alcuni biscotti. La Lessa li avrebbe “rubati” alla Elia scatenando l’ira di quest’ultima.

I biscotti di Antonella Elia sono, infatti, privi di glutine a causa di un’intolleranza di cui la donna ha informato il Grande Fratello. Un dispetto bello e buono quello che la Lessa ha fatto alla Elia con la partecipazione di Antonio Zequila. Le donne sono anche arrivate alle mani con parole grosse per le quali hanno ricevuto un sonoro rimprovero anche da Alfonso Signorini.

La pace prima del verdetto definitivo

Poco prima di annunciare l’eliminato della serata (tra Antonella Elia e Fernanda Lessa), le due donne hanno avuto l’occasione di aprire il proprio cuore al pubblico. Fernanda ha sviscerato i suoi problemi legati all’alcol e ha parlato di un’infanzia tutt’altro che semplice. Anche Antonella ha commosso tutti con una storia che, si sa, è davvero molto complicata.

Il racconto è terminato in lacrime con la donna che ammette di vergognarsi di se stessa. Uscita dalla Mistery Room, dopo l’invito di Alfonso Signorini, la donna viene accolta dai suoi migliori amici all’interno della casa tra cui Sossio Aruta. Fernanda Lessa, alzatasi dal suo posto, abbraccia Antonella Elia sancendo la pace definitiva. “Siamo due iene” le ha sussurrato la Elia all’orecchio. Inevitabile il ringraziamento di Signorini per la bellissima pagina appena scritta suggellata con un sonoro”Quando c’è la bellezza, arriva”. (Clicca qui per il video)