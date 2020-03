Grande Fratello VIP, Fernanda Lessa eliminata dalla casa (Video)

La finale del Grande Fratello VIP è vicina. A causa dell’emergenza Coronavirus, infatti, il programma chiuderà i battenti con diverse settimane di anticipo, l’8 aprile. ad un passo dalla finale, dunque, l’eliminazione di ieri sera è stata particolarmente sentita.

A confrontarsi tre pezzi da novanta della casa, Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Una delle tre donna ha, dunque, abbandonato definitivamente il gioco. Di chi si tratta? Vediamolo.

La prima eliminazione della serata

La prima eliminazione della serata al Grande Fratello VIP ha visto un confronto importante tra Licia Nunez, Fernanda Lessa e Antonella Elia. La prima concorrente a salvarsi è Licia Nunez che, felicissima della notizia ricevuta, ha ringraziato entusiasta il pubblico che le ha permesso di rimanere in gioco.

Il confronto si è spostato, dunque, su Antonella e Fernanda che sono state chiamate, una per una, a parlare delle loro storie di vita (entrambe, tra l’altro, molto complicate). Poco prima del verdetto, sotto invito di Alfonso Signorini, le due donne si sono abbracciate mettendo fine alla diatriba che le interessava ormai da mesi. L’ultimo scontro, tra l’altro, si era svolto poche ore prima della puntata per un semplice pacco di biscotti.

Signorini ha poi annunciato la prima eliminazione. Ad abbandonare per sempre la casa è Fernanda Lessa che con il 24% dei voti è la meno votata dal pubblico. Licia Nunez ha ottenuto il 45% dei voti (si è quindi salvata) mentre Antonella Elia ha ottenuto il 31% dei voti. (Clicca qui per il video)

Pace fatta al Grande Fratello VIP

Prima di annunciare l’eliminazione, come detto, Fernanda Lessa si è riappacificata definitivamente con Antonella Elia. Un momento molto commovente che ha coinvolto gli inquilini in casa, le persone in studio e, di certo, il pubblico da casa. Dopo l’emozione derivata dal racconto di vita della Elia, le due rivali storiche del GF VIP hanno accettato si sancire la pace con un abbraccio.

“Siamo due iene” ha sussurrato la Elia nell’orecchio della Lessa. La lettura del verdetto è avvenuto con le due donne che si stringevano la mano, scena completamente inedita. Pupo esprime il pensiero di tutti dicendo che “Con questo abbraccio abbiamo vinto tutti!”. Ed in effetti è così, una bellissima pagina per il Grande Fratello VIP.