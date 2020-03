Aristide secondo finalista al GF VIP, Sara eliminata (Video)

Se la scorsa settimana Sossio Aruta era diventato il primo finalista del Grande Fratello VIP, nella puntata di ieri sera è stato scelto il secondo finalista. Ad effettuare la scelta, ovviamente, il pubblico da casa.

Erano in quattro a contendersi il posto da finalista: Aristide, Sara, Antonio e Teresanna. Tra questi, il più votato è diventato finalista. Il concorrente che, invece, ha ricevuto meno voti è stato costretto ad abbandonare la casa. Di chi si tratta? Vediamolo.

Chi non merita di andare in finale

La procedura che avrebbe portato alla scelta del finalista e del secondo eliminato della serata si è basata su una votazione palese nella stanza LED. Ad ogni concorrente è stato chiesto di scegliere un compagno da votare perché ritenuto poco meritevole della finale. Chi ha votato chi?

Ad iniziare è Antonio che vota Paola che ricambia il voto scegliendo Antonio, Andrea vota Teresanna, Licia vota Paola, Patrick vota Antonio così come Antonella e Sara. Aristide vota Teresanna, Paolo e Teresanna scelgono Sara. Ad essere più votato è Antonio Zequila che, secondo 4 compagni non merita la finale. L’uomo finisce direttamente al televoto.

Aristide, la vendetta di Teresanna

Ad andare al televoto saranno in 4. Se Antonio è già stato scelto, proprio da lui parte la scelta degli altri. Gli viene chiesto chi vuole trascinare al televoto. La scelta ricade su Sara che, a sua volta, sceglie Teresanna. Aristide viene poi trascinato in ballo da Teresanna che gli restituisce, per vendetta, la votazione effettuata poco prima. Sono in quattro, a questo punto, ad affrontarsi al televoto flash: Antonio, Sara, Teresanna e Aristide.

Il finalista e l’eliminato

Dopo alcuni minuti dall’apertura del televoto il verdetto è praticamente pronto. Alfonso Signorini annuncia, dapprima, l’eliminazione. Ad aver ricevuto meno voti è Sara che, per questo, è la seconda eliminata della serata. (Clicca qui per il video)

Il più votato, invece, è stato Aristide che ha raccolto il 33% delle preferenze. In funzione di questo è proprio lui il secondo finalista per buona pace di Antonio Zequila che, in diversi momenti della serata, aveva confermato di essere convinto di raggiungere questo traguardo per merito. (Clicca qui per il video)