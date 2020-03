“Ha toccato un…”: la figlia di Bianca Guaccero scoppia a piangere, la preoccupazione della conduttrice di Detto Fatto

Interrotta la seconda diretta di Pronto Detto Fatto

Continua l’appuntamento con Pronto Detto Fatto, infatti mercoledì 25 marzo 2020 sulla pagina Instagram del programma Rai è andata in onda la seconda puntata. Bianca Guaccero impossibilitata a raggiungere gli studi, insieme agli autori hanno deciso di mostrare dei tutorial tramite il social network.

Durante il live erano collegati anche l’ex gieffino Jonathan, Elisa D’Ospina, Carla Gozzi e Giampaolo Cambi. C’è da dire che realizzare delle cose del genere tra le mure domestiche, si può incappare a degli imprevisti specialmente se si ha dei bambini. Infatti la figlia della conduttrice, la piccola Alice ha avuto un problema ed è scoppiata a piangere. Quindi la madre ha dovuto interrompere la diretta per capire cosa fosse successo.

Bianca Guaccero soccorre la figlia che piange

Ebbene sì, Bianca Guaccero ha dovuto interrompere per qualche minuto la seconda diretta di Pronto Detto Fatto e capire cosa avesse fatto la figlioletta Alice. In pratica quest’ultima è scoppiata a piangere perché ha toccato con le mani una ragnatela. La piccola ha paura dei ragni, per questa ragione ha chiesto immediatamente il supporto della madre.

Dopo averla calmata, la professionista pugliese è tornata su Instagram chiedendo il supporto di Carla Gozzi. “Scusate si è spaventata. Piange perché ha toccato una ragnatela e lei ha molta paura dei ragni. I ragni non fanno niente”, ha detto la Guaccero calmando la ragazzina.

Bianca Guaccero ha un flirt con Adil Rami?

Alcuni giorni fa, ovvero nel live Instagram in onda lunedì, a Pronto Detto Fatto Jonathan ha sganciato una vera e propria bomba mediatica. Ebbene sì, il calciatore Adil Rami, ex fiamma di Pamela Anderson ha inviato in diretta un messaggio alla padrona di casa del programma di Rai Due.

Allora il popolo del web hanno iniziato a pensare che tra Bianca Guaccero e lo sportivo potesse nascere una storia in un futuro prossimo. A quel punto la diretta interessata ha smentito tutto ma l’ex gieffino ha affermato: “Confessi che non è il tuo tipo? A te piacciono i mori, con la barba e muscolosi come lui”.