Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno litigato, lei: “Sei proprio uno st**nzo…”

Tina e Gianni litigano su Instagram

Da un paio di settimane il dating show Uomini e Donne ha dovuto chiudere i battenti a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus. Quindi Mediaset e Maria De Filippi sono stati costretti a fermare le registrazioni e riprenderle appena la situazione tornerà alla normalità. Per stare un po’ vicini ai numerosi fan del programma di Canale 5, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno deciso di realizzare una diretta Instagram e rispondere alle domande del popolo del web.

C’è da dire, però, che i due opinionisti si sono pizzicati più volti durante il live, come fanno anche all’interno dello studio 6 del centro Elios di Roma. Una volta collegata, l’ex ballerino ha chiesto alla vamp se fosse davvero lei nella foto postata qualche giorno fa dove appare in evidente sovrappeso. A quel punto la frusinate con tono agguerrito ha detto: “Secondo te quella donna di 300 chili potevo essere io? Quanto sei stron*o”.

Le frecciate velenose a Gemma Galgani

Durante il live su Instagram, Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno menzionato alcuni protagonisti del parterre senior di Uomini e Donne lanciando a loro delle frecciatine velenose. L’ex ballerino ha fatto il nome di Gemma Galgani dicendo come stesse la Mummia, a quel punto la vamp ha sbottato così: “Ma tu mi hai chiamata per sapere informazioni su Gemma? Quella starà facendo la quarantena con qualche amante”.

L’opinionista si è mostrato un po’ preoccupato perché in questi giorni di quarantena è da sola, la frusinate ha ribadito che la dama torinese è abituata perché sono 60 anni che vie in solitudine. In poche parole i due protagonisti di U&D hanno più volte preso in giro la piemontese.

L’intervento di Ida Platano e le raccomandazioni per il Covid-19

Oltre a parlare di Gemma Galgani, durante la diretta IG Gianni e Tina hanno avuto modo di parlare con un’ex dama del Trono over, ovvero Ida Platano. Quest’ultima sta trascorrendo la quarantena a Brescia insieme all’ex cavaliere Riccardo Guarnieri. La Cipollari appena è venuta a conoscenza della notizia ha esclamato: “Oddio loro sono in quarantena forzata, chissà quanti piatti voleranno”.

Dopo la parte comica, i due pilastri del dating show di Maria De Filippi hanno consigliato tutti i loro follower di seguire alla lettera le direttive del Governo e rimanere a casa per bloccare il contagio di Coronavirus.