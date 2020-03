Eva Grimaldi, chi è l’ex marito e perché ha divorziato: “Lui voleva solo…” (Foto)

Eva Grimaldi oggi è felicemente sposata insieme all’attivista Imma Battaglia. Le due donne sono convolate a nozze lo scorso anno, tra la gioia dei loro fan e la felicità per un matrimonio arrivato dopo molti anni di fidanzamento. L’attrice ha ritrovato il suo equilibrio ed ha ripreso la propria vita in mano. Eppure, sono in molti a non sapere che ha già delle nozze alle spalle.

Chi è l’ex marito di Eva Grimaldi

La meravigliosa 58enne ha infatti un matrimonio naufragato alle spalle con un uomo. Si tratta di Fabrizio Ambroso, fascinoso imprenditore veronese attivo nel campo dell’import export. I due, molto innamorati, sono stati insieme dal 2006 e dal 2010. Un divorzio improvviso che ha molto segnato Eva.

A proposito della fine di questa storia d’amore ha infatti confessato poi: Credevo di aver sposato Eva Grimaldi e invece mi sono ritrovato sposato a una casalinga. Che cosa fai se un marito ti dice una cosa così? Mi è caduto il mondo addosso. Lui voleva solo l’attrice, non la donna. (Continua dopo la foto)

Il cedimento di Eva Grimaldi

Ed è proprio a seguito di questo doloroso addio che la Grimaldi cede. Inizia per lei un momento molto duro, per sua stessa ammissione, fatto di sofferenza e paura di non essere forte. A salvarla però dal periodo buio arriva Imma Battaglia. Le due donne si sono conosciute infatti nel 2010, nella fase più complicata della vita di Eva.

Ed è proprio in questo momento delicatissimo che si sono avvicinate ed è scattato l’amore. L’attrice ha più volte raccontato di quanto la presenza di Imma sia stata salvifica per lei, ed ha spesso parlato della moglie come “il suo angelo custode”, colei che le ha permesso di rinascere a nuova vita.

L’amicizia con Gabriel Garko

Un’altra storia che ha particolarmente segnato Eva è stata quella con l’attore Gabriel Garko. Un fidanzamento che non ha avuto il lieto fine tanto atteso. Ma non tutti gli addii vengono per nuocere: i due ex oggi sono diventati grandi amici, tanto che Garko è addirittura stato il tuo testimone di nozze, e condividono spesso momenti di quotidianità anche insieme a Imma, come una grande famiglia.