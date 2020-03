Fernanda Lessa, il messaggio ai giovani “non è una cosa fig*…” (Video)

L’ultima puntata del Grande Fratello VIP si è snodata attraverso diversi momenti importanti e di grande emozione. Uno, in particolare, ha riguardato Fernanda Lessa che, poco prima dell’eliminazione, è stata chiamata a commentare la linea della vita disegnata poco tempo prima.

Una linea con molte linee in discesa ad identificare tantissimi periodi di difficoltà. Tra questi il più significativo e duro è stato indubbiamente la caduta nel tunnel dell’alcol. Tunnel, questo, da cui la Lessa è uscita da quasi 600 giorni con enormi sacrifici. Ed è proprio il dolore vissuto che impone un messaggio da lanciare ai giovani che non devono abbandonarsi all’alcol.

Fernanda Lessa, una vita sofferta

La vita di Fernanda Lessa non è stata semplice. E non lo è stata sin da bambina con un’infanzia che poi, a giudicare dal suo racconto, non si può nemmeno definire tale. Un’infanzia di bullismo tra i banchi di scuola dove i compagni la prendevano in giro definendola secchiona e troppo magra.

Da adulta non è andata meglio. La separazione dal padre delle sue figlie, nel 2008, ha segnato la caduta nel baratro. Signorini chiede “Il tuo problema legato all’alcol nasce da quella separazione?”. La risposta della modella brasiliana non si fa attendere. “Credo che sia nato da dove sono nata io”, specificando che in Brasile è normale bere in certe situazioni anche se, lo ribadisce, di normale non c’è proprio nulla.

Il sentito messaggio ai giovani

Entrare nel tunnel dell’alcol e diventarne dipendente è stata la tragedia più grande nella vita di Fernanda Lessa. Memore dei sacrifici fatti e di tutto il dolore sopportato, Fernanda Lessa decide di lanciare, attraverso il Grande Fratello VIP, un messaggio importante ai giovani.

“Questa è una cosa che vorrei passare specialmente ai giovani.. Non è una cosa fig*.. noi vediamo ovunque questa piaga che rovina famiglie, rovina il fegato, rovina la pelle, è un cancro”.

A questo punto interviene Signorini “Tu hai detto una cosa molto bella poco fa ‘Non ritornerò mai più a bere'”, affermazione che viene confermata con un sonoro “Mai più, perché la cosa più difficile che ho fatto in vita mia è stato smettere di bere“. (Clicca qui per il video)