Oroscopo Branko 26 marzo 2020: Toro innamorato, Scorpione agitato

L’oroscopo di Branko del 26 marzo 2020 è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo gli astri per il vostro segno zodiacale. Marte si allea con i nativi dei Gemelli, mentre l’odierna Luna va contro le persone nate sotto il segno dello Scorpione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli zodiacali.

Branko oroscopo 26 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Alcuni di voi sono vicini a una soluzione vantaggiosa in affari, ma un imprevisto vi costringe a rinviare. Gli odierni transiti vi permettono di ottenere successo e guadagno, ciò che conta è insistere e proseguire. Avete vicino un amore che fa miracoli.

Toro – L’amore arriva e tutto travolge. Venere propizia le conquiste, Mercurio magnifico organizza incontri online. Il bello di queste stelle è che portano persone ideali. Iniziate a preparare la vostra famiglia alle novità che promuoverete dopo Pasqua.

Gemelli – Chi vi vede pensa che non siete divorati dall’ambizione di successo professionale, ma è proprio questo apparente distacco il vostro asso nella manica. Le vostre idee sono originali, generose, rivoluzionarie. Non dovete spingervi oltre. Marte è vostro alleato e porta primavera in amore e nel matrimonio.

Astrologia giornaliera da Cancro a Vergine

Cancro – Mercurio è ottimo per gli acquisti e per organizzare una vendita. C’è ancora nervosismo in campo professionale, magari qualche cambiamento imposto da Saturno. Non potete opporvi, ma solo accettare il nuovo che avanza. Luna in Toro è in ottimo aspetto. Venere con Urano è calda e sensuale.

Leone – L’odierna Luna in Toro si mostra scettica davanti a proposte, richieste, che arrivano da persone instabili. L’oroscopo di Branko consiglia di prendere tempo prima di dare una risposta definitiva.

Vergine – L’uomo delle stelle consiglia di non sottoporre il vostro corpo a sforzi eccessivi. Se volete ottenere successo, dovete solo ritrovare la forza mentale. Giove e Luna propiziano gli incontri online, un’amicizia potrebbe diventare stupenda.

Previsioni di giovedì 26 marzo 2020 da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Luna in Toro vi rende tranquilli, solidi e determinati. In campo professionale operate con molta passione. Mettete in pratica le vostre idee dovute al creativo Mercurio in Pesci. Le distanze tra voi e famiglia non v’impediscono di vivere intensi momenti passionali in amore.

Scorpione – Quando la Luna è in opposizione tendete ad essere esagerati. Tutto vi tocca subito e troppo ma se riuscite a mantenere l’equilibrio, la resa nel lavoro e in campo pratico può essere eccezionale. A confermalo sono i pianeti in Pesci e Capricorno. C’è agitazione in amore.

Sagittario – Luna nuova è positiva per gli affari di ogni tipo. L’astro lunare in Toro è nel punto giusto per l’attività professionale e per gli affari domestici. Se non avete risolto nulla con i parenti vicini e lontani è perché certe cose non riuscite a dimenticare.

L’oroscopo di Branko del 26 marzo 2020 da Capricorno a Pesci

Capricorno – Grazie ai pianeti in Pesci e Toro, questo mese dell’Ariete non ha dato problemi seri, avete persino superato la Luna nuova! In questa giornata potete contare anche su Giove in aspetto diretto con Mercurio. Grazie ai giudiziosi investimenti di denaro, il vostro guadagno aumenta. Amore intenso.

Acquario – Avreste bisogno di essere inseguiti dalla passione del vostro partner, ma sembra avere la testa altrove. Magari c’è qualche problema personale oppure è un po’ egoista. Questo dice la Luna in Toro, come sempre più noiosa per le donne del segno.

Pesci – Il vostro cielo dell’amore appare magnifico sotto questa passionale Luna in Toro. Venere unisce i nativi anziani a creature più giovani. Ciò che intriga voi dei Pesci è la differenza, anche nel lavoro. Preparatevi a lavorare con nuovi mezzi di comunicazione, c’è qualche novità nel web. Il vostro cuore, però, è sempre antico.