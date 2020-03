La Rai sospende Storie Italiane: la decisione su Eleonora Daniele e la nuova programmazione

Sospeso Storie Italiane: ecco il motivo

La Rai ha deciso di sospendere Storie Italiane dando appuntamento al giorno seguente. Ebbene sì, Eleonora Daniele e il suo programma di successo non va in onda giovedì 26 marzo 2020 tornando direttamente venerdì.

Per quale ragione? La programmazione della prima rete della tv di Stato prevede a partire dalle 10.00, il live del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che riferirà al Senato della Repubblica e la commemorazione della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati delle vittime del Coronavirus.

Quindi, il tutto è avvenuto dopo la consueta messa in onda di Uno Mattina. Ricordiamo che nella stessa giornata e per quelli avvenire tutte le mattine alle 7 su Rai Uno i telespettatori vedranno la messa in diretta fatta da Papa Francesco I.

Cosa va in onda al posto di Eleonora Daniele

A dare l’annuncio della sospensione di Storie Italiane è stato lo stesso account Twitter della trasmissione Rai. Quindi la padrona di casa Eleonora Daniele avrà un giorno di vacanza per riposarsi visto le sue condizioni. Ricordiamo, infatti, che l’ex gieffina è incinta e tra qualche settimane partorirà la sua prima figlia.

Dopo la commemorazione al Senato delle vittime del Coronavirus, verso le 12.30 andranno in onda le repliche di Linea Verde, con Beppe Convertini, Ingrid Muccitelli e Peppone Calabrese. Ricordiamo che il format domenicale ha preso il posto del cooking show La prova del cuoco, sospeso come altre trasmissioni Rai e Mediaset.

Eleonora Daniele continua a parlare di Covid-19 a Storie Italiane

Nel frattempo la padrona di casa di Storie Italiane, Eleonora Daniele quotidianamente su Rai Uno continua ad informare il numeroso pubblico sull’emergenza sanitaria Coronavirus che ha colpito in modo brusco il nostro Pese ma anche altri Stati nel mondo.

Inoltre la professionista ha il supporto di altri personaggi del mondo dello spettacolo che si collegano con lei tramite videochiamata Skype. Ad esempio nella puntata in onda mercoledì è stata ospite Monica Leofreddi che ieri ha rivelato ai telespettatori di aver trascorso un paio di giorni abbastanza complicati.