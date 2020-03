Antonella Clerici in lutto, lo straziante ricordo: ‘ Oggi sicuramente avresti detto…’

Antonella Clerici come tanti altri sui colleghi ha voluto dedicare un pensiero al suo caro amico Fabrizio Frizzi. Scomparso ormai due anni fa, il ricordo del conduttore romano è ancora vivo in nel cuore di tutti. Dando uno sguardo sui social è possibile, infatti, vedere come in tanti lo hanno ricordato postando una foto o un video del sessantenne

. Anche Antonella ha voluto dare il suo contributo ricordando quell’amico tanto speciale , come più volte lo ha definito. Intanto, ciò che invece fa discutere è il silenzio da parte di Carlotta Mantovan che almeno fino a questo momento non è ‘apparsa’ sul suo profilo.

Antonella Clerici ricorda Fabrizio Frizzi

Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi erano legati da una profonda stima e affetto. Oltre ad essere colleghi erano anche molto amici. In varie interviste, l’ex presentatrice de La Prova del Cuoco ha sottolineato la sua bontà d’animo e il suo essere sempre disponibile.

Oggi 26 marzo sono due anni che è scomparso, e purtroppo vista l’emergenza coronavirus nessuno potrà recarsi sulla sua tomba. Intanto, però, come già detto in precedenza Antonella ha voluto ricordarlo attraverso uno scatto accompagnato a delle dolci parole.

Nella foto in questione si vedono entrambi vicini sul palcoscenico a presentare un evento. Bello, felice e sorridente come sempre e di sicuro lo sarebbe stato anche, ha detto la Clerici. “Chissa’ cosa avresti detto del coronavirus, di citta’ vuote, di medici e infermieri eroi, di un mondo sconvolto. 2 anni senza di te senza la tua risata che rieccheggia di stella in stella.” (Continua dopo il post)

La conduttrice di nuovo ai fornelli

Antonella Clerici costretta come tutti alla quarantena ha deciso di tornare ai fornelli e di condividere le proprie ricette con i suoi fan. Tutti i giorni, infatti, in collegamento con Anna Moroni attraverso il profilo Instagram regala ai suoi seguaci tante piccole novità in cucina.

La presentatrice, infatti, con l’aiuto della sua collega prepara deliziose pietanze che fanno gola davvero a tutti. Un’iniziativa che ha reso felici gli amanti de La Prova del Cuoco che sperano tanto di rivederla presto su Rai1 magari al posto di Elisa Isoardi.