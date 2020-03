Coronavirus, la decisione di Pier Silvio Berlusconi: passo indietro

L’emergenza Coronavirus che ha colpito il mondo intero ha comportato tutta una serie di sconvolgimenti. Anche la tv ha dovuto per forza di cosa riadattarsi a quanto sta accadendo.

Qualche settimana fa, Mediaset ha deciso di sospendere alcuni dei programmi di punta, e perché necessitavano di pubblico in studio, condizione vietata perché avrebbe creato assembramenti non più consentiti dopo l’emanazione del decreto e perché ha voluto favorire ed implementare l’informazione in questo periodo storico e sociale così delicato per il nostro Paese.

La lettera pubblica di Pier Silvio Berlusconi

Il Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha voluto così indirizzare una lettera pubblica a tutti i suoi dipendenti. Un messaggio di incoraggiamento e di speranza con il quale ha voluto ringraziarli per la dedizione e l’impegno fino ad ora messo in campo. Ha poi giustificato la necessità di interrompere alcune trasmissione di intrattenimento di punta: abbiamo agito in modo tale da poter fare editoria in pieno regime anche in queste circostanze così difficili, si legge nel primo comunicato.

Pier Silvio e la nuova decisione

Dopo alcune settimane da questa decisione è arrivata però in queste ore la conferma di una nuova scelta. Nel comunicato diramato si legge che Mediaset ha chiesto ad alcuni programmi di punta di intrattenimento quale Amici, Grande Fratello Vip e Striscia la Notizia, di andare comunque in onda e di garantire al pubblico l’intrattenimento che in questa fase così difficile del Paese è forse anche pò giusto avere per rasserenare gli animi, per quanto sia possibile. (Continua dopo la foto)

Anche Verissimo di Silvia Toffanin sospeso

Anche Verissimo, trasmissione di punta della rete Mediaset condotta dalla giornalista Silvia Toffanin, compagna di Pier Silvio Berlusconi, è stata sospesa. AL momento, infatti, le registrazioni delle interviste non sono più in atto.

Si è però scelto, come sabato scorso, di mandare in onda una sorta di “il meglio di”, al fine di tenere comunque compagnia al pubblico che è affezionatissimo a Silvia e che segue ormai quasi con devozione il programma di Canale 5.