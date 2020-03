Grande Fratello Vip: il riassunto della diciottesima puntata, i dubbi degli utenti social

Due eliminazioni, secondo finalista, i vip al televoto e gli scontri della Casa. Ecco tutto quello che è successo nella diciottesima puntata e le critiche degli utenti social

Grande Fratello Vip: due eliminazioni e un secondo finalista

Mercoledì 25 marzo è andata in onda la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip. Questa volta Alfonso Signorini ha condotto il reality dallo studio di Verissimo, sempre in compagnia di Pupo. Le persone a rischio eliminazione erano Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Il pubblico ha deciso di eliminare Fernanda. La modella ha accettato con piacere il verdetto perché sente il bisogno di tornare a casa dalla sua famiglia in un momento così difficile.

Ma non è stata l’unica eliminazione della serata. Ognuno dei concorrenti ha indicato chi non vorrebbe in finale e la maggioranza dei voti è andata ad Antonio Zequila. Lui ha trascinato con sé al televoto Sara Soldati, che a sua volta ha chiamato Teresanna Pugliese, la quale ha chiamato Aristide Malnati. In realtà in questo televoto il meno votato avrebbe dovuto lasciare il programma e il più votato sarebbe stato il secondo finalista.

A seguito del televoto flash il pubblico ha deciso che Sara dovesse abbandonare il Grande Fratello Vip, mentre il secondo finalista di questa tormentata edizione è Aristide Malnati. Lui, insieme a Sossio Aruta, l’altro finalista, hanno avviato una catena di salvataggio che ha visto finire in nomination Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Loro hanno attirato con sé al televoto Antonio Zequila. Chi sarà eliminato tra loro la prossima settimana?

Le critiche del pubblico

Sui social c’è grande partecipazione durante la puntata del reality. Gli utenti non hanno accettato questi meccanismi di televoto flash. Ingannando i concorrenti e facendo loro credere che sia soltanto un’eliminazione, al televoto sono andate le personalità meno forti.

In questo modo il risultato è stato di avere in finale Sossio (il meno vip di tutti) e Aristide, del quale non si è praticamente mai parlato. Personalità forti, invece, come Patrick, Paolo, Paola, Antonella non hanno la possibilità di giocarsi la finale e viene vista come una profonda ingiustizia. Voi che cosa ne pensate?

Gli scontri

Durante la puntata Fernanda Lessa e Antonella Elia hanno avuto un importante faccia a faccia in cui sono volate accuse e insulti di ogni tipo. Dopo un momento emozionante nel racconto della vita di entrambe, però, le due donne si sono abbracciate. L’amicizia tra Sossio e Antonio è finita. Il primo ha accusato di bullismo il secondo con l’appoggio di altri concorrenti.