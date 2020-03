Fabio Testi si racconta: ‘Ho cercato di non recitare. Il bacio a Paola? Ecco perché l’ho fatto’

Fabio Testi ha rilasciato un’interessante intervista al settimanale Chi. Ecco che cosa ha confessato l’attore sull’esperienza al GF Vip e sulla situazione legata all’emergenza Coronavirus

GF Vip: Fabio Testi si racconta

Fabio Testi ha partecipato alla quarta edizione del Grande Fratello Vip ed è arrivato a tre puntate dalla fine. L’attore ha vissuto questa esperienza rimanendo spesso in disparte, ma senza sottrarsi nel dare le sue opinioni. Si era integrato bene con gli altri concorrenti e Alfonso Signorini aveva raccontato a spezzoni la sua vita. Tuttavia, come ha rivelato lui stesso in una recente intervista sul settimanale Chi, ha cercato di mettere in mostra più l’uomo che l’attore.

La situazione di emergenza

Fabio nella Casa ha iniziato ad essere profondamente insofferente quando è scoppiato il caso del Coronavirus. Lui, infatti, ha un figlio che vive in Cina e per questo era molto preoccupato. Per settimane ha chiesto ai suoi coinquilini di nominarlo e, nonostante lo avessero sempre accontentato, il pubblico ha deciso più volte di salvarlo, fino alla settimana scorsa.

L’attore ha confessato di essere rimasto molto sorpreso della situazione che ha trovato al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip. Tuttavia, ha spiegato anche di essere molto fortunato perché possiede un’azienda agricola tutta recintata e lì può muoversi senza problemi. Insomma, non è costretto a rimanere tra le mura di casa.

La sua preoccupazione, però, è rivolta ai figli. Una è a Salisburgo, un altro a Shangai, uno a Londra. Quest’ultimo sta cercando di rientrare in Italia, mentre finalmente con quello che abita in Cina può sentirsi tutti i giorni. L’attore, comunque, spera di potersi riunire presto a tutti loro.

Il percorso al GF Vip e quel bacio a Paola Di Benedetto

Fabio Testi ha confessato di non aver mai voluto mettere in mostra la sua esperienza lavorativa, quella da attore. Ha cercato di dimenticarsi di quel lato ed essere semplicemente se stesso, quello che cucina, quello che gira per casa in mutante, quello che fa numerosi pisolini.

Ma tutti sono stati colpiti da un gesto: il tentativo di baciare Paola Di Benedetto. Tra loro due, dopo gli scontri iniziali, c’è stato un bellissimo riavvicinamento. L’attore, ad un certo punto, durante la diretta, ha cercato di dare alla modella un bacio sulla bocca. Lei, ovviamente si è spostata.

Fabio ha finalmente svelato la verità su quel gesto: non si trattava di un bacio casto, come aveva detto, ma di un istinto, un’abitudine. In fondo, tutti conoscono la vita di gran conquistatore delle donne di Fabio Testi, no?