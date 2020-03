“Se fosse ancora qui…”: Amadeus ricorda Fabrizio Frizzi, lo straziante messaggio del conduttore dei Soliti Ignoti

La sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno e la preoccupazione di Amadeus

In questi giorni abbiamo scritto più volte della sospensione dei Soliti Ignoti – Il Ritorno a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Una decisione sofferta ma necessaria per preservare la saluta di tutti coloro che lavorano nel game show dell’access prime time di Rai Uno, ma anche concorrenti, gli ignoti e in particolare il conduttore di origini siciliane.

Nel frattempo quest’ultimo si sta godendo la sua famiglia, ovvero la moglie Giovanna Civitillo e il figlio José nella loro abitazione romana. Inoltre il professionista è molto preoccupato per la primogenita Alice che è rimasta bloccata in Spagna, uno Stato martoriato dal Coronavirus. Ma oggi è un giorno particolare per i dipendenti Rai, infatti il 26 marzo del 2018 veniva a mancare Fabrizio Frizzi.

Il ricordo per Fabrizio Frizzi

Nella mattinata di giovedì 26 marzo 2020 sono stati tanti personaggi dello spettacolo e non a ricordare il compianto Fabrizio Frizzi sui loro rispettivi profili social. Due su tutti Carlo Conti e Antonella Clerici che avevano in mente di realizzare un programma insieme al marito di Carlotta Mantovan.

Qualche settimana fa lo stesso Amadeus lo aveva ricordato sul prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston durante la messa in onda della 70esima edizione del Festival di Sanremo. In quell’occasione il padrone di casa dei Soliti Ignoti – Il Ritorno aveva detto: “Se Fabrizio ci fosse ancora, questo Festival lo avrebbe condotto lui”.

Amadeus e le parole commoventi per il collega Frizzi

Al Festival di Sanremo 2020 il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva ricordato il suo caro collega ed amico Fabrizio Frizzi. Era un avvenimento speciale perché proprio quel giorno avrebbe compiuto 62 anni.

Sul palco del Teatro Ariston era salita la vedova del padrone di casa de L’Eredità, Carlotta Mantovan, mentre il pubblico in una lunga standing ovation, aveva sottolineato le parole di Sebastiani con un lungo e commovente applauso. “Fabrizio è sempre nei nostri cuori”, aveva detto il marito di Giovanna Civitillo e presentatore dei Soliti Ignoti – Il Ritorno.