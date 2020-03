Uomini e Donne: le dolci parole di Sammy Hassan per Giovanna Abate in questo periodo di lontananza

Sammy Hassan è intervenuto sui social spiegando la situazione del trono classico e rivolgendo dolci parole a Giovanna Abate

Uomini e Donne: sospeso il trono classico, protagonisti in tilt

Come sapete, l’emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha portato anche la televisione a cambiare. Alcuni programma sono stati, inevitabilmente, sospesi. Questo è il caso di Domenica Live, Verissimo e Uomini e Donne.

Il programma di Maria De Filippi prevede la presenza in studio di uomini e donne, appunto, che arrivano da tutta Italia e che hanno tra loro delle frequentazioni. Questo non è più possibile dopo che l’Italia è stata dichiarata zona protetta.

Inoltre, Maria De Filippi, per solidarietà nei confronti di Paolo Bonolis e il suo Avanti un altro, ha deciso di sospendere una settimana prima del previsto la messa in onda delle puntata. Per questo, le registrazioni già realizzate del trono classico non sono più andate in onda.

La situazione è sospesa, nessuno sa come fare, nemmeno la stessa Raffaella Mennoia, autrice del trono classico. Per questo i protagonisti rimangono in attesa di direttive, ma nel frattempo non possono assolutamente avere contatti tra di loro.

Sammy Hassan: le regole e le parole per Giovanna Abate

Gli appassionati al trono classico sanno perfettamente che Giovanna Abate aveva appena iniziato il suo percorso da tronista. Tuttavia, tra i suoi corteggiatori aveva instaurato un bellissimo rapporto con Sammy Hassan, ex tentatore di Temptation Island (ricordate il suo percorso con Cristina Incorvaia, ex dama del trono over?).

Ebbene, Sammy è intervenuto sui social per spiegare che, nonostante questa situazione in cui si è tutti fermi, anche loro devono continuare a rispettare le regole del programma e non possono sentirsi. Lui spera che questa situazione possa finire presto, ma ha deciso di non parlare dell’argomento Coronavirus.

Tuttavia, ha voluto rivolgere un pensiero molto carino a Giovanna. Ha confessato di essere un ragazzo normale, che ha sofferto tanto in amore e che ha solo bisogno di tornare alla normalità. Ovviamente, nella sua normalità c’era anche il percorso che stava facendo con Giovanna. Queste parole saranno arrivate alla diretta interessata? Se questo periodo dovesse prolungarsi, sicuramente ne sapremo qualcosa di più.