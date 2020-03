Amici 19: Nyv si ribella di nuovo, guai in vista per la cantante

Nyv sta continuando ad avere comportamenti inappropriati al contesto del talent. Ecco che cosa ha fatto questa volta e a cosa va incontro

Amici 19: Nyv si ribella di nuovo

Nyv è riuscita a guadagnarsi il suo posto in questa edizione di Amici quasi subito. Nel pomeridiano la ragazza era molto apprezzata dai professori e Maria De Filippi ha raccontato più volte che per lei era doppiamente difficile quel percorso.

Infatti, aveva provato, come Gaia Gozzi, altre strade, come Sanremo Giovani, ma senza aver avuto buoni risultati. Nel programma l’abbiamo vista essere polistrumentista, sorprendere con le sue poesie e la sua voce particolare. Per tutto questo è stata la prima allieva a conquistare l’accesso al Serale.

Tuttavia, da quando è iniziata l’ultima fase del talent, Nyv ha avuto una serie di comportamenti del tutto inaspettati. Oltre a frequenti crolli emotivi, nella terza puntata del Serale sono stati presi provvedimenti seri nei suoi confronti.

Il motivo? All’improvviso ha deciso di fare le valigie e andarsene. Non solo, ha anche abbandonato le prove in studio senza avvisare nessuno. Mancanze di rispetto che i prof hanno deciso di punire con il rischio immediato di eliminazione. Nyv ha superato tutte le puntate fino ad oggi, ma recentemente è caduta nello stesso errore. Ha deciso di non presentarsi a lezione. Ecco qui di seguito nell’articolo che cosa è successo.

Nyv rifiuta la lezione, guai in vista?

Nel daytime di Amici 19 di mercoledì 25 marzo Nyv ha avuto una reazione molto forte nei confronti dei commenti dei professori. Se prima si scusava e cercava di mettere in pratica i consigli, adesso ha iniziato a far valere le sue idee non accettando nessun tipo di commento.

Le sue risposte, il suo tono sono decisamente cambiati, tanto da stupire un po’ tutti. Inoltre, a chiamata della produzione per la sua lezione di canto, Nyv ha continuato a fare le sue cose in casetta come se niente fosse. Ad un ulteriore sollecito di un autore, Nyv ha detto chiaramente che non aveva nessuna intenzione di fare lezione.

Per questo suo rifiuto la produzione ha deciso, quindi, di dedicare più tempo alla preparazione di Gaia Gozzi e Giulia Molino, le quali hanno accettato con piacere di avere qualche ora in più con i vocal coach. Questa volta quale sarà la decisione dei professori dopo questa presa di posizione da parte della cantante? Lo scopriremo sicuramente nella prossima puntata di Amici 19 o, chissà, nel prossimo daytime.