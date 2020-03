Grande Fratello VIP, scontro tra Pupo e Signorini in diretta: “È ignobile”

Ieri, mercoledì 25 marzo, è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. In tale occasione sono stati affrontati molteplici punti, alcuni dei quali anche molto commoventi. Ad ogni modo, tra i temi trattati c’è stato anche quello inerente la lite tra Fernanda Lessa e Antonella Elia. Ebbene, il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Pupo hanno avuto un piccolo scontro sulla questione.

I due protagonisti, infatti, hanno manifestato opinioni divergenti sulla questione, cosa che li ha portati ad uno screzio. Non è la prima volta che i due si trovano su due binari diversi quando si tratta di questioni che accadono in casa. Ad ogni modo, andiamo a vedere quello che è accaduto.

Lo scontro tra Pupo e Signorini

Fernanda, attualmente fuori dalla casa del GF VIP, e Antonella Elia hanno avuto una dura discussione sfociata quasi in rissa. Le due si sono date spintoni e hanno pronunciato offese molto gravi, al punto da necessitare dell’intervento del conduttore. Alfonso Signorini, infatti, ha reputato ignobile il loro comportamento in un momento così delicato, ma la sua opinione si è scontrata con quella di Pupo e da lì è nato un piccolo scontro.

Se il presentatore, da un lato, ha ritenuto inappropriato il comportamento delle due dame considerando tutto quello che sta accadendo in Italia, il cantante l’ha pensata diversamente. Pupo, infatti, ha detto che se il Grande Fratello VIP deve continuare ad andare in onda, è normale che si verifichino anche dinamiche di questo genere.

Alfonso liquida il suo interlocutore

Se i concorrenti dovessero cominciare a reprimere le loro reazioni per tutto ciò che sta accadendo, allora non vale più la pena andare avanti. Dinanzi tali parole di Pupo, Alfonso Signorini ha risposto a tono cercando, però, di mitigare lo scontro. Il conduttore ha dato parzialmente ragione al suo interlocutore, ma poi ha detto che esistono modi e modi per esprimere la propria opinione.

Le concorrenti chiamate in causa, infatti, avrebbero potuto essere un po’ più rispettose. La discussione si è esaurita in poche battute perché il presentatore ha, come sempre, liquidato molto in fretta l’opinionista ed è andato avanti con lo show.