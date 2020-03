La Rai trema e corre ai ripari, Paolo Bonolis mette sotto Flavio Insinna: Avanti un altro va meglio in replica

Paolo Bonolis batte il collega romano Flavio Insinna

In questi giorni,attraverso dei messaggi e delle dirette su Instagram, Paolo Bonolis ha mostrato tutta la sua disapprovazione per la sospensione momentanea di Avanti un altro da parte di Mediaset. Tuttavia il conduttore romano si sta prendendo qualche soddisfazione perche le repliche del game show di Canale 5 stanno registrando degli ascolti record, più alti degli appuntamenti inediti.

Come mai? Complice di questo successo il fatto che tutti gli italiani sono a casa per il Covid-19 e perché su Rai Uno stanno andando in onda le repliche de L’Eredità. In questo periodo nero per il nostro Paese gli italiani vogliono distrarsi un po’, quindi si sintonizzano sul quiz del Biscione.

La Rai corre ai ripari? Ecco cosa potrebbe accadere

Con molta probabilità Mediaset avrà modo di trasmettere le puntate inedite di Avanti un altro tra qualche settimana, ovvero quando la situazione pian piano tornerà alla normalità. I motivi della sospensione del programma di Paolo Bonolis sono due. La prima perché le pubblicità in questo momento pagano meno e inoltre si potrà pensare di registrare nel frattempo i nuovi appuntamenti di Caduta Libera con Gerry Scotti.

Situazione ben diversa per la televisione di Stato che già in questi primi giorni, con le repliche del game show di Flavio Insinna sta perdendo diverse posizioni. Quindi, con molta probabilità in un futuro non molto lontano, visto i numeri ridotti i vertici di Viale Mazzini potrebbero cambiare strategia trasmettendo le repliche di fiction di successo.

Avanti un altro batte il game show L’Eredità

Paolo Bonolis si sta togliendo qualche soddisfazione nei confronti della concorrenza. Infatti il game show Avanti un altro che conduce da nove anni con Luca Laurenti, anche se in replica ha raggiunto degli ascolti record.

Ad esempio in questi giorni su Rai Uno L’Eredità – Il Meglio di ha ottenuto un ascolto medio di 4.379.000 spettatori (16.5%). Mentre su Canale 5 Avanti il Primo! ha segnato 4.865.000 telespettatori con il 19% di share e Avanti un Altro! con 6.055.000 di spettatori con il 22% di share.