Amici 19, Javier Rojas non ce la fa più: ‘Sono stanco, è tutto finto’

Javier Rojas ha qualche difficoltà ad andare avanti nel programma. Ecco il suo stato d’animo e le sue dichiarazioni a pochi giorni dalla semifinale

Amici 19: Javier Rojas sempre più insofferente

Il percorso di Javier Rojas nella scuola di Amici 19 non è stato semplice. Il ballerino cubano è entrato nel programma per volere di Alessandra Celentano che ha visto in lui un grande talento nella danza.

Tuttavia, dalle prime settimane è emerso un carattere del ragazzo “un po’ pazzo”, come lo ha definito l’insegnante. Qualche volta non studiava la teoria, fino ad arrivare ad uno sfogo di rabbia contro tutti. In quell’occasione Javier ha offeso il programma, i professionisti e la stessa conduttrice.

Tuttavia, ha capito di aver sbagliato, ha chiesto scusa più volte e ha cercato di lavorare tanto e dimostrare con i fatti che aveva capito la lezione. Ma al Serale il suo carattere irrequieto e incontrollabile è emerso di nuovo. Infatti, ha rivolto diverse critiche alla giuria fino a lasciare lo studio in diretta per aver perso una sfida con Nicolai.

Anche in questi giorni, Javier è sempre più insofferente per la situazione che si è creata nel talent. Ne ha parlato con un assistente mentre stava facendo le prove per la puntata ed ecco qui di seguito che cosa ha detto il ballerino.

Javier: ‘Sono stanco, è tutto finto’

Nel daytime di mercoledì 25 marzo, Javier si è isolato dal resto del gruppo. Mentre Nicolai ha cambiato atteggiamento ed è tornato a vivere insieme agli altri, il ballerino cubano ha mostrato segni di forte insofferenza. Javier, in questi giorni, preferisce rimanere in stanza da solo, fuori da solo, mangia in silenzio e poi se ne va. Anche durante le prove in studio per la puntata, Javier era molto giù e gli assistenti se ne sono accorti.

Sollecitato a dire che cosa ci fosse che non andava bene, il ballerino ha ammesso che non riesce a riposare bene, si sveglia sempre stanco, pensa in continuazione. Dopo il consiglio dell’assistente di trovare la forza dentro di lui per finire questo percorso in cui manca davvero poco, Javier ha aggiunto una cosa molto importante.

La situazione non gli piace. Non gli piace dover stare con Nicolai tutto il giorno e vedere il suo atteggiamento amichevole che secondo lui è “tutto finto”. Non è il solo a pensarla così, anche sui social appare chiaro il fatto che Nicolai abbia avuto un cambio di atteggiamento troppo repentino.