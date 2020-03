“Aiuto, si salvi chi può…”: Striscia la Notizia, l’allarme di Gerry Scotti preoccupa Michelle Hunziker [FOTO]

Il cane Cookie fa la pipì sul bancone di Striscia la Notizia

Il palinsesto Mediaset all’epoca del Coronavirus è rimasto molto scarno. Tuttavia, insieme al Grande Fratello Vip 4 e Amici 19, Striscia la Notizia continua ad andare in onda. I due conduttori Gerry Scotti e Michelle Hunziker si sono dovuti adattare alle nuove normative emanate dal Governo stando ad almeno un metro di distanza e non avendo nessun contatto con le veline. Da quando i due professionisti Mediaset sono tornati a sedersi dietro il bancone del tg satirico è arrivato un nuovo cagnolino.

Si tratta di un cucciolo arrivato direttamente dalla Sicilia, precisamente Santa Margherita di Belice (AG) che il pubblico ha chiamato Cookie dopo il televoto da casa. Nella puntata del mercoledì, però, c’è stato un piccolo imprevisto in studio, ovvero l’animale è scappata la pipì bagnando tutto. A quel punto il pavese ha detto: “L’ha fatta, l’ha fatta! Si salvi chi può!”.

La replica della soubrette svizzera

Visto la situazione che sta vivendo il nostro Pese per l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, Michelle Hunziker e Gerry Scotti stanno cercando di rallegrare il pubblico di Striscia la Notizia. Oltre ad Avanti un altro con Paolo Bonolis e Luca Laurenti, i telespettatori di Canale 5 hanno modo di distrarsi dalla folta informazione col tg satirico di Antonio Ricci.

Inoltre sopra il famoso bancone la cagnolina Cookie che cresce a vista d’occhio, ha lasciato un ricordino che ha fatto sobbalzare l’artista pavese. A quel punto la soubrette elvetica ha replicato così: “E’ pipì santa!”. (Continua dopo la foto)

Gerry Scotti e Michelle Hunziker ironizzano sulla distanza di sicurezza

Ad ogni appuntamento del tg satirico Striscia la Notizia, i due conduttori Michelle Hunziker e Gerry Scotti ironizzano sempre sulla distanza di sicurezza che devono adottare. Il pubblico di Canale 5 in questi giorni ha notato che il professionista pavese ha il terrore per via della quarantena da Covid-19.

A confermarlo è stato lui stesso in una recente intervista radiofonica. Infatti nello studio del programma di Antonio Ricci, più volte scherzosamente alla collega svizzera dice: “Stai lontana!”.