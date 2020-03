Giulia De Lellis di UeD stravolge la sua vita si cambia rotta

Giulia De Lellis cambia rotta nella sua vita e cerca di fare chiarezza mentre deve affrontare una brutta situazione personale

Giulia De Lellis cambia completamente rotta nella sua vita e adesso, non si capisce se è riuscita a fare chiarezza nel suo cuore oppure no. La bella influencer ha travolto la sua vita e secondo i bene informati adesso sarebbe tornato insieme al suo ex fidanzato Andrea Damante. L’ex corteggiatrice aveva iniziato una storia molto seria con Andrea Iannone e sembrava che le cose andassero a gonfie vele.

Adesso però tra loro è soffiato il vento della crisi e, secondo i bene informati, questo sarebbe dovuto alla presenza della vita delle influencer di Andrea Damante, suo ex fidanzato. L’ex tronista ha raggiunto l’obiettivo di conquistare nuovamente la sua ex? Dopo una lunga storia ed un brutto tradimento, sembrava impossibile ricucire i rapporti ma ora invece le cose sono diverse tra loro.

Giulia De Lellis e la sua fuga a Roma

Non è ancora chiaro cosa è successo nella vita sentimentale della influencer Giulia De Lellis. Secondo le persone più informate, lei aveva incontrato nuovamente il suo ex compagno alla Milano Fashion Week e ha deciso di chiudere la sua storia con Andrea Iannone. In realtà, non si sa se poi questo sia effettivamente quello che è successo oppure no.

Lei ha dato un’altra versione. Per adesso, quello che è sicuro è che ha abbandonato la casa del suo ex compagno Andrea Iannone per passare la quarantena in un appartamento vicino alla sua famiglia.

La confessione dell’influencer

In un messaggio su Facebook però in merito al suo trasferimento a Roma, Giulia De Lellis ha voluto dire che la sua non è stata una fuga d’amore quanto piuttosto si era trasferita a Roma perché c’era una persona che aveva un brutto male e quindi lei era scesa per stargli vicino.

Per questo motivo ha deciso di stravolgere la tua vita, ciò semplicemente perché non era il caso di rimandare questa cosa importante per la persona a lei cara. Adesso che è tornata a Roma ha deciso anche di iniziare un percorso diverso facendo cose che fino ad adesso, non si sentiva di fare e sostiene di sentirsi molto meglio.

L’influencer ha scritto di sentirsi bene e quindi, al di là di tutte le polemiche sulla sua vita sentimentale, adesso si è molto concentrata su se stessa.