Un posto al sole, spoiler 27 marzo 2020: Alberto tenta di liberarsi del boss Tregara

Un posto al sole tornerà, con l’ultimo appuntamento della settimana, venerdì 27 marzo 2020. Stando agli spoiler inerenti la celebre soap opera partenopea, ne vedremo di cotte e crude. Alberto, provato dalla difficile situazione con il boss Tregara, cercherà di liberarsene. Il Magistrato Nicotera proporrà un’impegnativa a Niko e Susanna, di cosa si tratterà? Intanto, nella puntata del 27/3 di UPAS si parlerà anche di Marina la quale riceverà una notizia interessante dall’avvocato Aldo Leone.

Un posto al sole anticipazioni 27 marzo 2020

Marina, ancora implicata nella complessa situazione del suo ex compagno Fabrizio Rosato, riceverà una notizia inaspettata dall’avvocato Aldo Leone. Nel dettaglio, il partner di Beatrice parlerà di una certa pista che potrebbe condurli direttamente sulle tracce del vero assassino di Sebastiano.

Quest’ultimo, infatti, è morto in circostanze misteriose e la colpa della sua violenta dipartita è ricaduta sul nipote Fabrizio. Ma a quanto pare, al più presto le cose cambieranno completamente! Le mosse imprevedibili della Giordano genereranno delle preoccupazioni nella persona sospetta che ben presto si muoverà onde impedire di essere scoperta e arrestata.

Nell’appuntamento di venerdì 27 marzo 2020 della famosa soap opera Made in Italy, che andrà in onda su Rai 3 al solito orario, vedremo il Magistrato Eugenio Nicotera rivolgersi a Niko e Susanna con un’impegnativa riguardante il clan Tregara. A quanto pare, i due avvocati prossimi al matrimonio dovranno aiutare il marito di Viola nella pericolosissima indagine legata alla famiglia malavitosa. Proprio da quest’ultimi, Alberto Palladini cercherà di affrancarsene ma riuscirà ad uscirne senza pagare un prezzo amaro?

Un posto al sole spoiler: Marina in grave pericolo

Prossimamente ci saranno dei risvolti importantissimi all’interno della trasmissione ambientata a Napoli. Eugenio e Viola si ritroveranno distanti per ragioni di sicurezza, ma ciò non farà stare serena la Bruni. Niko e Susanna metteranno alle strette un membro del clan Tregara e cercheranno in tutti i modi possibili di aiutare Eugenio a risolvere l’intera faccenda pericolosa.

Marina, sulle tracce della vera colpevole dell’assassino di Sebastiano, si ritroverà in grave pericolo di vita. Tutto avrà inizio quando la donna con il leggendario caschetto rivedrà una sua vecchia conoscenza. Roberto Ferri correrà a salvare la vita di Marina, riuscirà a fare in tempo?