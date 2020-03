Nina Moric ha il Coronavirus?/ “Sto male, sono in autoisolamento”

Nina Moric scrive sui social che non si sente bene e che si è messa in autoisolamento: la preoccupazione per il Coronavirus

Nina Moric sui social network pubblica un annuncio che mette in crisi tutti i fan. La donna spiega di non sentirsi bene e di essere in auto isolamento ben lontano da sua madre e da suo figlio. L’ex modella torna a far parlare di sé, questa volta però non ritorna sull’argomento Luigi Favoloso.

Infatti, c’era stata una lunga catena di denuncia e di accuse però adesso, c’è un altro fattore che sta condizionando la vita dell’ex compagna di Fabrizio Corona. Infatti ha detto che non sentirsi bene è che ora ha dei sintomi influenzali che le fanno pensare al peggio. Ecco perché ha deciso di allontanarsi dal figlio Carlos Maria e da sua madre Vranka.

Nina Moric si confessa sui social network

Nina Moric ha spiegato attraverso un post sui social network che si trova in auto isolamento. Questo perché nei primi giorni aveva iniziato ad avere dei problemi influenzali, non solo una semplice febbre, ma anche la preoccupazione che possa trattarsi del Coronavirus. Ha spiegato di sentirsi molto triste perché non si sente bene ed inoltre, è preoccupata perché potrebbe essere a rischio non solo la sua salute, ma anche quella degli altri che le sono entrati in contatto.

Quello che è certo è che in questo momento ho deciso di allontanarsi da sua madre e da suo figlio proprio per evitare eventuali contagi. Non ha spiegato se ha fatto una richiesta per avere un tampone oppure se ha preso altri tipi di precauzioni. La cosa importante è che si è messa in auto isolamento.

Un momento difficile per l’ex modella

Nina Moric rappresenta una figura molto particolare dal punto di vista personale. Infatti, ha un carattere molto forte che hanno fatto entrare sotto l’occhio del ciclone. Negli ultimi periodi, era tornata sotto i riflettori soprattutto, per raccontare quelle che erano le dinamiche della sua storia, che si era oramai conclusa con l’imprenditore Luigi Favoloso, che lei ha accusato di aver usato violenza nei suoi confronti.

Adesso è un momento molto particolare per tutti è Nina ha spiegato che si sente molto provata da quello che sta succedendo. Inoltre, questo stato febbrile ed influenzale di certo non aiuta a stare più tranquilli e ha fatto sapere che a breve prenderà dei provvedimenti, mentre sei già allontanata dai suoi cari per evitare eventuali contagi. L’attenzione è massima.