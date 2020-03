Patrick Pugliese e Andrea Denver, accuse ad Antonio Zequila “altezzoso e superbo”

Volano le accuse verso Antonio Zequila, Patrick e Andrea lo definiscono superbo e altezzoso, secondo i due concorrenti nelle ultime settimane è cambiato

Durante la diciottesima puntata del Grande Fratello Vip 2020 due concorrenti si scagliano contro Antonio Zequila. Si tratta di Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver, che hanno accusato il modello di essersi mostrato superbo e altezzoso.

Secondo i due concorrenti Zequila nelle ultime settimane avrebbe cambiato atteggiamento e si sarebbe comportato diversamente da prima. In effetti, l’attore nel corso della diretta condotta da Alfonso Signorini su Canale 5 è stato attaccato duramente.

Non solo Patrick e Andrea, ma anche Paolo Ciavarro ha avuto da ridire su Zequila, soprattutto dopo la lite successa nella casa con Sossio Aruta. Il suo comportamento non è quindi piaciuto a molti concorrenti, per cui Patrick e Paolo lo hanno portato in nomination. Una decisione pesante per il modello, che non ha apprezzato la scelta.

Patrick Pugliese e Andrea Denver portano Zequila in nomination

Il motivo che hanno dato Patrick e Paolo nella scelta di portare Zequila in nomination è stato quello di rimanere coerenti. Tuttavia, dallo studio Pupo non vede di buon occhio questa scelta, e il cantante ha detto ai due concorrenti che sono stati coraggiosi. Secondo lui Zequila è infatti un concorrente tosto, che può dare loro del filo da torcere nella votazione.

Il cantante ha concluso dicendo che avrebbe scelto una donna. Zequila ha reagito male alla scelta dei due concorrenti e ha espresso il suo scontento. Il modello ha detto a Patrick che nonostante il suo atteggiamento da bravo ragazzo in realtà è un grande giocatore. Lo ha anche definito una persona falsa. Ma Patrick si è difeso dicendo che Zequila in queste ultime settimane è cambiato.

Zequila ha ribadito di non avere offeso nessuno

Pugliese lo ha definito superbo e altezzoso e Sossio poteva confermarlo. Zequila ha precisato che quanto accaduto era stato nell’ambito di un gioco dove c’era Aristide e avevano giocato sulle domande. Il modello ha detto di non avere offeso nessuno.

La situazione in casa però degenera e Antonio Zequila e Patrick si scontrano davanti a tutti gli altri concorrenti. Patrick ha detto a Zequila di imparare quanto detto da Fabio Testi, ma l’attore ha ribadito che visto che è più giovane può farlo lui. Anche Andrea Denver ha detto apertamente a Zequila cosa pensava e ha ribadito che era veramente cambiato. Per tutti Zequila si è montato la testa.