Antonella Elia Grande Fratello vip 2020 ”Mi vergogno di me”

Durante la diretta del Grande Fratello Vip Antonella Elia tra le lacrime ha confessato di vergognarsi di quanto accaduto nella casa, le parole della mamma adottiva fanno commuovere anche Signorini

Non solo liti, anche le lacrime sono spesso protagoniste durante le dirette del GF Vip. E’ quello che è accaduto durante la diretta della diciottesima puntata del reality andato in onda su Canale 5, e condotto da Alfonso Signorini. E’ proprio il conduttore a piangere insieme ad Antonella Elia durante la lettura di una lettera inviata alla concorrente dalla mamma adottiva.

La storia della showgirl è molto commovente, come tutti sanno Antonella ha perso la mamma quando era molto piccola. Alla redazione ha scritto una donna che diceva di essere la mamma di Antonella. In realtà si tratta della mamma adottiva, che ha accudito la Elia dall’età di 9 nove anni in poi. La donna nella lettera ha scritto di pensarla sempre e che le voleva un gran bene.

Antonella Elia commossa dalle parole della matrigna

La mamma adottiva di Antonella le ha anche raccomandato di stare serena e tranquilla e di continuare il suo percorso. Le sue parole sono state molto confortanti per la Elia, che ha pianto e si è emozionata. Anche Alfonso Signorini si è commosso e ha pianto in diretta.

Antonella ha rivelato che la donna che ha scritto è quella che il padre ha sposato quando lei aveva nove anni. Si chiama Paola e le ha sempre voluto un gran bene. La Elia ha raccontato di non avere alcun ricordo della mamma naturale perché è scomparsa quando lei aveva un anno e mezzo.

Quando è arrivata Paola lei si è subito innamorata di quella donna bellissima e ha detto al padre di sposarla. Durante il suo racconto Antonella ha mostrato molta emozione e commozione, e ha anche aggiunto di sentirsi in colpa per avere un carattere difficile.

Anche Signorini emozionato in diretta

La concorrente ha anche aggiunto che si vergognava delle sue reazioni incontrollate. Dopo questo momento Signorini, anche lui commosso, ha passato la parola a Pupo. Il cantante ha rivolto tanti complimenti ad Antonella e le ha detto che è una donna forte e coraggiosa.

La Elia è poi tornata nella casa e i concorrenti l’hanno abbracciata. Poco prima c’era stato un altro momento emozionante con Fernanda Lessa, che in un video ha rivisto i suoi genitori. La Lessa e la Elia erano in nomination, ma ad avere la meglio è stata Antonella. Ad uscire dalla casa è stata infatti la modella brasiliana.