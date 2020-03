Licia Nunez GF Vip furiosa contro Antonella Elia “come sempre doveva fare il suo siparietto”

Anche Licia Nunez mostra la sua furia verso Antonella Elia al GF Vip, per lei la showgirl è sempre pronta a dare spettacolo, scopriamo cosa è successo

Non si placano le tensioni nella casa del GF Vip e le litigate sono all’ordine del giorno. L’ultima lite è stata innescata da Antonella Elia e Fernanda Lessa a causa di alcuni pacchi di biscotti scomparsi. La Elia li aveva conservati nel suo armadio e Fernanda li aveva presi senza il suo permesso.

Nel giro di pochi secondi le due donne hanno alzato la voce e hanno cominciato a spingersi. Entrambe si sono messe le mani addosso e si sono accusate a vicenda. L’intervento degli uomini è stato tempestivo, e in particolare hanno sedato la lite Sossio Aruta e Antonio Zequila.

Tuttavia, qualcosa non è andato per il verso giusto e dalla lite precedente anche Sossio e Zequila hanno cominciato a litigare. Aruta si è detto stanco delle critiche di Zequila e ha cominciato a dirgliene di tutti i colori causando un gran scompiglio nella casa.

Licia Nunez critica il comportamento di Antonella Elia

A bacchettare i concorrenti è stato il conduttore Alfonso Signorini che ha colto l’occasione della diretta per dirglielo. Nella puntata del 25 marzo il conduttore ha mostrato ad Antonella e Fernanda il video del litigio e poi le ha rimproverate. Signorini ha detto che litigare in questo modo per dei biscotti è assurdo. A quel punto le due concorrenti hanno detto entrambe di vergognarsi per quella scena, ma oramai non si poteva tornare indietro.

Sia la Elia che la Lessa hanno detto di essere pentite. La Lessa ha chiesto scusa sia ad Alfonso che al pubblico, e anche Antonella ha detto di essere dispiaciuta. Ma non tutti hanno gradito la sceneggiata e in particolare Licia Nunez alla fine della puntata ha criticato il comportamento di Antonella Elia.

La Nunez è convinta che la Elia faccia lo show

Non si placano le critiche della Nunez e ha ribadito che quanto fa la Elia è fuori luogo. L’attrice ha detto che nella spesa sono stati presi per Antonella 100 yogurt senza lattosio e ben 34 pacchi di biscotti. Sicuramente non li avrebbe mangiati tutti domani.

Secondo la Nunez la Elia deve fare sempre lo show, altrimenti per lei non è serata. Per lei è una sua strategia quella di far parlare e ha trovato l’occasione per farlo. Anche Teresanna Pugliese ha criticato il comportamento di Antonella, ma si è anche scoperto che a dire alla Elia dei biscotti è stato Sossio. Davvero un bel siparietto!