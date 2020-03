Il Paradiso delle signore spoiler 27 marzo: Gabriella e Cosimo soli nella stanza d’hotel

Nella puntata del 27 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Gabriella sarà da sola a Parigi per partecipare al lancio della collezione. Un piccolo imprevisto, però, la costringerà a restare chiusa nella camera d’hotel. In suo soccorso, però, arriverà immediatamente Cosimo.

Salvatore, intanto, scoprirà tutto e rimarrà profondamente addolorato. Al grande magazzino, inoltre ci sarà anche una new entry. Vittorio ha deciso di concedere una settimana di prova a Laura. La nuova venere sarà all’altezza del suo incarico?

Laura giunge al Paradiso delle signore

A Salvatore mancherà moltissimo Gabriella, per tale ragione si metterà in contatto con il concierge dell’hotel, tuttavia, riceverà una spiacevole notizia. Nel frattempo, il discorso di Umberto andrà alla grande e il merito sarà anche e soprattutto di Federico. Luciano, ovviamente, non potrà che essere alquanto infastidito dalla cosa. Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 27 marzo si svolgeranno le selezioni per la nuova venere.

Nessuna delle pretendenti, però, riuscirà a suscitare l’interesse di Clelia. Ad un certo punto, però, si farà avanti Laura, una ragazza molto sicura di sé e determinata. A quel punto, Vittorio Conti deciderà di darle una chance e di assumerla per un periodo di prova di una settimana. Tornando a Gabriella e Salvatore, vedremo che quest’ultimo si troverà a fare i conti con una notizia alquanto spiacevole.

Trama 27 marzo: Gabriella e Cosimo restano soli

Il giovane amato, infatti, nel tentativo di mettersi in contatto con la sua amata in territorio parigino scoprirà che la fanciulla non è affatto sola. In sua compagnia, infatti, c’è Cosimo, il quale ha sempre suscitato molta gelosia in Salvatore. Per tale ragione, quest’ultimo rimarrà devastato da questa scoperta e si lascerà andare allo sconforto. Le paure del protagonista saranno assolutamente fondate. Il 27 marzo, infatti, nella soap Il paradiso delle signore vedremo che a Gabriella salirà una febbre improvvisa.

Dopo aver partecipato alla sfilata e aver appurato l’enorme successo, la fanciulla sarà piena di gioia ed euforia. A turbare il suo stato d’animo, però, ci penseranno le sue condizioni di salute. La febbre alta, infatti, le impedirà di lasciare la stanza e sarà proprio Cosimo a prendersi cura di lei.