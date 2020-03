Oroscopo Paolo Fox 27 marzo 2020: Ariete determinato, Scorpione polemico

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 marzo 2020 riporta novità davvero interessanti. Per i nativi del Toro è una giornata piena di energia, invece, per le persone dello Scorpione è polemica. In ottima evidenza, le previsioni astrologiche della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Paolo Fox oroscopo 27 marzo 2020 da Ariete a Gemelli

Ariete – Anche davanti alle grosse difficoltà dimostrate di essere forti e determinati. Rimandate ogni cosa che vi crea ansia. L’oroscopo di Paolo Fox consiglia di non scoraggiarvi.

Toro – Questa è una giornata che mette in risalto la vostra energia. A breve, Venere non sarà più nel vostro segno e dovrete iniziare a programmare un evento, qualcosa per l’estate.

Gemelli – L’incertezza vi attrae molto, infatti, vi piacciono le persone complicate e difficili da raggiungere. Questo tipo di scelta porta inevitabilmente dei rischi. Proprio per questo motivo, i vostri sentimenti sono sempre in balia degli eventi.

Previsioni di venerdì 27 marzo 2020 da Cancro a Vergine

Cancro – Anche se la situazione sta migliorando, siete ancora vittime delle tensioni che dovete contrastare, che avete attorno. Anche per quanto riguarda la vita di coppia dovete essere più cauti. Comunque, in questo periodo dovete evitare le discussioni, anche con i parenti più stretti.

Leone – Situazione particolare per i sentimenti. Se dovete fare una scelta tra due storie, nel mese di aprile avrete le idee più chiare. Serata giusta per parlare e cercare di chiarire qualcosa con la persona amata. Potrebbero esserci rappacificazioni, solo se nella coppia non ci sono fratture estreme.

Vergine – Vi sentite male quando non riuscite a fare programmi a lungo termine. L’uomo delle stelle consiglia di non chiedere chiarezza a chi non ha. Di sicuro state vivendo i problemi di un’altra persona. Cercate di non farvi coinvolgere dai problemi altrui.

Astrologia giornaliera da Bilancia a Sagittario

Bilancia – Pensate molto al futuro, a quello affettivo, lavorativo e pratico. Nonostante il periodo difficile, potete ritrovare un po’ di serenità con Saturno favorevole. Anche se avete molte persone contro, cercate di rinfrancarvi e di stabilizzarvi.

Scorpione – Periodo polemico. Si consiglia di moderare questo atteggiamento troppo intollerante. Questo è un periodo valido per parlare d’amore e dare spazio alle persone che vi piacciono. Se una storia non va bene, prima di dire basta sarà meglio aspettare.

Sagittario – È il momento di fare una scelta d’amore drastica. Anche se vivete grandi difficoltà, come tutti, riuscite a sprigionare una grinta eccezionale. È un periodo in cui la vostra voglia di libertà si scontra con le esigenze del momento.

L’oroscopo di Paolo Fox del 27 marzo da Capricorno a Pesci

Capricorno – Per le relazioni questa è una situazione molto conflittuale. Ecco perché in questo fine settimana potreste chiarire tante cose e mettere i puntini sulla i. In ogni modo, questo venerdì è una giornata dedicata alla riflessione.

Acquario – Evitate situazioni stancanti, cercate di riposarvi soprattutto stasera. In amore non bisogna assolutamente cullarsi sugli allori. Lasciatevi andare a una nuova emozione in vista di aprile.

Pesci – Se un amore non riesce a prendere quota, conviene pensare a un’altra persona. Infatti, Venere sta per iniziare un transito polemico, forse avete già chiuso o rivisto un rapporto? Comunque, nei prossimi giorni avrete molte persone che potrebbero esservi di aiuto.