Netflix: tutte le uscite previste ad aprile 2020

Ecco il calendario della piattaforma streaming per il mese di aprile 2020

Netflix non si ferma: le nuove uscite

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria che sta ormai coinvolgendo tutto il mondo per la pandemia del Coronavirus, le piattaforme streaming non si fermano. Anche se da giorni è stata abbassata la qualità video di molti siti per dare un po’ di respiro ad una rete in sovraccarico, film, serie tv, documentari e cartoni animati stanno continuando ad uscire come previsto. Netflix, ad esempio, ha da poco pubblicato il calendario per il mese di aprile e l’offerta è davvero ricca.

Serie tv e film disponibili ad aprile 2020

Per gli amanti delle serie tv dal 3 aprile arriverà sulla piattaforma la tanto attesa quarta stagione de La Casa di Carta. Ma ci saranno anche nuove serie tv con le prime stagioni:

Brew Brothers dal 10 aprile

Outer Banks dal 15 aprile

Summertimes d al 29 aprile

d The Victim’s game d al 30 aprile

Non solo, ci sarà anche The Midnight Gospel dal 20 aprile, la seconda stagione di After Life dal 24 e tutte le stagioni di Cummunity.

Ecco invece i film tanto attesi che compariranno nella prima metà del mese:

Lo squalo

Alla ricerca della Valle Incantata

La mummia

Un compleanno da ricordare

The Breakfast Club

Un poliziotto a 4 zampe

Mission Impossible: Fallout

Manchester by the sea

Febbre da cavallo

Batman Vs Superman: Dawn of Justice.

Anime, cartoon e film dello studio Ghibli

Netflix coinvolge tutti i generi. Per questo ha anche pensato a dare una vasta scelta di Anime e cartoon. Ecco qui di seguito l’elenco completo:

1 aprile: Pokemon Sole e Luna (stagione 3), Inazuma Eleven (stagione 1) Lamù – Beautiful Dreamer.

2 aprile: Sol Levante (stagione 1); Violet Evergarden – Eternity and the Auto Memory Doll

9 aprile: Hi Score Girl (stagione 2)

23 aprile: Ghost in the shell (stagione 1)

Per quanto riguarda i film dello studio Ghibli usciranno tutti il 1 aprile e si tratta di:

Si alza il vento

Ponyo sulla scogliera

Il castello errante di Howl

I sospiri del mio cuore

La collina dei papaveri

Quando c’era Marnie

Pom Poko

Documentari, reality e film originali

Netflix propone anche dei contenuti originali. Ecco quali documentari e reality ci saranno nel prossimo mese:

Come insabbiare uno scandalo stupefacente

Nailed It (stagione 4)

Sunderland Til I Die (stagione 2)

Terrace House: Tokio 2019/2020 (parte 3)

The Story of God with Morgan Freeman (stagione 3)

Ecco, infine, la lista dei film originali: