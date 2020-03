Belen Rodriguez critica i programmi di Barbara D’Urso in diretta IG: “Circensi…”

In questi giorni di quarantena, molti personaggi famosi si stanno cimentando in simpatiche dirette su Instagram. Nel corso della giornata di ieri, ad esempio, è stata Belen Rodriguez ad intrattenere i follower e nel video in questione ha lanciato qualche frecciatina a Barbara D’Urso.

Le due donne non sono mai andate troppo d’accordo, anzi, non appena ne hanno avuto l’occasione si sono lanciate velenose frecciatine. Ebbene, ieri la showgirl ha avuto servita sul piatto d’argento un’opportunità per “vendicarsi” della sua rivale.

La frecciatina di Belen a Barbara in diretta

Durante una diretta su Instagram, Belen Rodriguez ha commentato i programmi di Barbara D’Urso. Nel caso specifico, la protagonista ha espresso la sua opinione in merito al ruolo della bellezza in tv. La donna ha chiarito che non bisogna essere necessariamente belli per fare spettacolo, un esempio lampante sono le trasmissioni di Lady Cologno. Molto spesso, infatti, nel suo studio arrivano fenomeni da baraccone, come ad esempio gente che si è stravolta il fisico a causa della chirurgia.

Questa, quindi, è una dimostrazione del fatto che non è affatto imprescindibile l’aspetto estetico, anzi. Talvolta, i personaggi più sono circensi più generano clamore. Nel fare questa riflessione, la modella non ha potuto fare a meno di lasciarsi scappare qualche sorrisino beffardo. In seguito, però, ha chiarito che se una donna è sia bella sia brava è sicuramente meglio.

La storia sulla rivalità tra la Rodriguez e la D’Urso

La rivalità esistente tra Belen Rodriguez e Barbara D’Urso affonda le sue radici in molti anni fa. In precedenti occasioni, la showgirl parlò di strane “minacce” ricevute da Lady Cologno. Nel caso specifico, la conduttrice Mediaset le avrebbe detto che se non si fosse comportata in un certo modo, non avrebbe lavorato.

Inoltre, la modella disse anche che per calmare il pianto di suo figlio non diceva che sarebbe venuto l’uomo nero, bensì, la D’Urso. Quest’ultima, dal canto suo, non ha mai chiesto alla showgirl di venire ospite nelle sue trasmissioni e non solo. Anche sua sorella Cecilia, infatti, pare sia stata censurata dai suoi programmi. Ci sarà mai un punto d’incontro tra le due? Al momento sembra molto difficile.