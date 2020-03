Barbara D’Urso fa infuriare i suoi fan

Ci sono cose che iniziano a stancare

La conduttrice è molto presente quando si tratta di informare e aggiornare il pubblico, nell’ultimo periodo si dedica anche ai tutorial. Barbara D’Urso continua a intrattenere il pubblico a casa anche in questo periodo di emergenza nazionale.

Sensibilizza tutti attraverso i suoi consigli, in questo caso l’ultimo è su come togliere in sicurezza i guanti usa e getta. Questo ultimo consiglio della conduttrice di Pomeriggio Cinque non è apprezzato, anzi da qui si scatenano molte polemiche. Il suo scopo è far ridere il pubblico grazie a questa tecnica che lei apprende grazie ai vigili del fuoco ma il pubblico non ne può più.

Parole molto dure per la conduttrice

Barbara D’Urso fa infuriare i suoi seguaci perché ormai pubblica e parla sempre delle stesse cose. Il pubblico chiede contenuti diversi e ci sono vari commenti negativi. Un fan le scrive che deve fermarsi perché così facendo mette ansia inutile e preoccupa più del dovuto. Secondo alcuni sta allarmando le persone per nulla.

Nel tutorial la conduttrice mostra come togliere i guanti per evitare il contagio, bisogna prendere i lembi dei guanti con due dita e poi sfilarli. Non bisogna toccare la parte contaminata. Nei tutorial precedenti invece mostra la tecnica su come lavare le mani e in un altro ancora su come realizzare una mascherina fai da te.

Nei giorni scorsi Selvaggia Lucarelli fa notare alla presentatrice che nonostante questa fase d’emergenza continua però a farsi assistere da truccatori e parrucchieri. La conduttrice Mediaset dopo poco pubblica anche la sua cena sulle storie di Instagram, le melenzane fritte senza olio e col pomodorino.

Invita a restare a casa

Tra le altre storie Barbara D’Urso pubblica anche alcuni bambini che fanno tornare il sorriso con lo slogan “Andrà tutto bene”. Ci sono poi anche gli involtini che mangerà in più volte, li divide in due porzioni. Il suo pubblico la sta conoscendo meglio nella sua versione casalinga, adesso sa anche che mentre fa le pulizie ascolta la musica di Pino Daniele.