“Mi sa che ha fatto un disastro”: Sabrina Salerno in intimo, in bagno per qualcosa di inedito [FOTO]

Sabrina Salerno in veste inedita su Instagram

Oltre a condividere dei post su Instagram dove mostra tutta la sua sensualità, Sabrina Salerno attraverso delle Stories tiene aggiornati i suoi numerosi follower. Ad esempio, nelle ultime ore la Diva degli Anni Ottanta e Novanta si è fatta vedere mentre realizzava un esperimento all’interno del bagno di casa sua.

Di cosa si tratta? La cantante ligure ha realizzato una clip dove si vede particolarmente abbronzata. Per quale ragione? La 52enne ha spiegato sul social network di aver utilizzato un autoabbronzante e, che su IG, forse a causa dei filtri utilizzati, dà un effetto più scuro rispetto alla realtà.

La 52enne ligure si fa la tinta da sola

In questo periodo di quarantena per l’emergenza Covid-19 sappiamo che i barbieri e parrucchieri sono chiusi. Quindi Sabrina Salerno si è dovuta arrangiare da sola per fare una tinta ai suoi capelli. In una Storia condivisa su Instagram la 52enne è apparsa con la chioma in disordine. Per quale motivo? “Ho fatto un esperimento avevo un colore a casa e volevo farlo. Non so che cosa verrà fuori, non oso pensare”, ha spiegato la showgirl genovese che però vive a Venezia con la sua famiglia.

La cantante che di recente è stata ospite al Festival di Sanremo ha avvertito i follower che c'è il pericolo di aver combinato un disastro. Mentre se subito dopo realizzerà una nuova clip, allora la piega le sarà effettivamente venuta bene.

Sabrina Salerno e il ringraziamento ai lavoratori, medici e infermieri

Nelle successive Stories di IG, Sabrina Salerno in modo ironico ha lanciato un messaggio al suo hair stilyst, dicendogli di non preoccuparsi perché molto presto la situazione tornerà alla normalità e potrà lavorare di nuovo.

Prima di mostrare a tutti coloro che la seguono sul social network il risultato finale, la soubrette ligure che da poco ha compiuto 52 anni, ha dedicato un pensiero a tutte quelle persone che, nonostante il pericolo Coronavirus devono continuare a lavorare. Un particolare abbraccio è arrivato per tutti i medici, infermieri e tutte le persone coinvolte che assistono e aiutano gli ammalati e gli anziani soli.